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Yıldırım: Darbenin bastırılmasının en önemli nedeni iletişim kanalları kaldırılamamıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT’ta 15 Temmuz anma programında, “Darbenin bastırılmasının en önemli nedenlerinden biri de milletin iletişim kanallarının ortadan kaldırılamamış olmasıdır” dedi.

Yıldırım: Darbenin bastırılmasının en önemli nedeni iletişim kanalları kaldırılamamıştır

Nursima KESKİN/ANKARA,(DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT’ta 15 Temmuz anma programında, “Darbenin bastırılmasının en önemli nedenlerinden biri de milletin iletişim kanallarının ortadan kaldırılamamış olmasıdır” dedi.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombaların hedefi olan ve 2 şehit veren TÜRKSAT’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Programa katılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi darbecilerin iletişim ağını kesmek için TÜRKSAT’ı bombaladıklarını, ancak amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi. Darbecilerin TÜRKSAT’taki sembolik anteni bombaladıklarını kaydeden Binali Yıldırım şunları söyledi:
“FETÖ alçak terör örgütünün amacı bu girişimde şüphesiz öncekilerde olduğu gibi iletişimi kesmekti. Böylece vatandaş bilgi alamayacak darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı.
Bizim milletle irtibat kurması engellenecek oldu, bittiyle darbe tamamlanmış olacaktı.
FETÖ burayı hedef aldı Türkiye’deki bütün yayınları durdurmaktı amaçları. Üzerinde Türk bayrağımız olan antene bomba attılar. Faaliyette olmayan sembolize bir antendi bu. Bu alçaklar teknolojinin geliştiğini büyük çanaklı antenlerin değil gözükmeyen antenlerin olduğunu hesap edememişlerdi. Oysaki yayınlar başka yerde yapılıyor. TÜRKSAT çalışanı arkadaşlarımızın basiretli ve akıllı tutumları sayesinde emellerine ulaşamadılar. Darbenin bastırılmasının en önemli nedenlerinden biri de milletin iletişim kanallarının ortadan kaldırılamamış olmasıdır. TRT’de milletin gözünü korkutmayı ve sindirmeyi denediler. Ancak TÜRKSAT yedek sistemi devreye sokarak TRT’yi yayından çıkardı ve hevesleri kursağınsa kaldı. 15 Temmuz unutulmayacak unutturulmayacak, bu milletin sinesinde yaşayacaktır.”

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