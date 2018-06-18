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Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Bugün itibarıyla askerimiz Münbiç'te de göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için çalışmaları Amerika ile yapıyorlar" - "Şimdi soruyorlar 'Suriyeliler ne olacak?' Suriyelilerin ne olacağını Fırat Kalkanı'nda görüyoruz, Afrin Harekatı'nda görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyla askerimiz Münbiç'te de göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için çalışmaları Amerika ile yapıyorlar." dedi.

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşan Yıldırım, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile o bölgeyi DEAŞ'tan, YPG'den, PYD'den temizlediklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla da Afrin'i temizlediklerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakın bunları 'Türkiye niye yapıyor?' diyorlar, El Bab'da, Cerabrus'da, Rai'de, Afrin'de, burada bu PKK uzantısı, PYD, YPG teröristleri oradaki Araplara Kürtlere, Türkmenlere, Ezidilere eza, ceza veriyorlar, evlerini ellerinden alıyorlar, çocuklarını askere alıp çocuk yaşta ellerine silah veriyorlar. 350 bin kişi evlerini terk etti gitti. Bunların bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı, Ürdün'e gitti."

Başbakan Yıldırım, bu harekatı yaptıktan sonra Türkiye'den 180 bin Suriyeli'nin evlerine geçerek normal hayatlarına döndüğüne dikkati çekerek, "Şimdi soruyorlar 'Suriyeliler ne olacak?' Suriyelilerin ne olacağını Fırat Kalkanı'nda görüyoruz, Afrin Harekatı'nda görüyoruz. Bugün itibarıyla askerimiz Münbiç'te de göreve başladı. Şimdi Orada da bu terör unsurlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerika ile birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandı

(Sürecek)

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