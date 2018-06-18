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Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (3) - "CHP Edirne'de gidip terör müzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin. Türkiye Dersim'le yüzleşmelidir" - "Ali efendimiz Ehl-i Beyt'tir, Ali efendimiz Peygamberimizin damadıdır, Ali efendimiz bizim halifemizdir, başımızın tacıdır. Hak-Muhammed-Ali bizim yolumuzdur. Bu esasta olduğumuz müddetçe sorun yok ama buralardan sağa sola sapmalar olduğu zaman sıkıntı var demektir" - "Şimdi en son şu karara geldik, irfan merkezleri ve cemevlerine de resmi statü tanıyoruz, artık bu tartışmada böylece bitmiş olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "CHP Edirne'de gidip terör müzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin. Türkiye Dersim'le yüzleşmelidir." dedi.

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşan Yıldırım, iki gün önce Alevi vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştıklarını hatırlattı.

"Hak-Muhammed-Ali hepimizin, 12 İmam hepimizin, Kerbela hepimizin acısıdır." diyen Yıldırım, "Dersim'de yaptıklarının hesabını veremeyenler bugün gidip orada konuşuyorlar. Önce Dersim'in hesabı verilmeli." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"CHP Edirne'de gidip terör müzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin. Türkiye Dersim'le yüzleşmelidir. Her türlü ayrımcılıkla mücadelede hep beraber olmalıyız. Bizim bütün renklerimiz bir arada daha güzel. Biz aynı mahallede top oynayan, aynı esnaftan alışveriş yapan, aynı camide cemevinde irfan evlerinde saf tutan, aynı cephede şehit olan bir milletin evlatlarıyız. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya kimsenin gücü yetmez. Özellikle son 30 yıldır kurulan bütün tuzaklara rağmen kenetlendik, bir olduk, beraber olduk. Bunu birlikte başardık. Sizin sağduyunuz ve kararlılığınızla bunu başardık. 'Türkiye'de hak ve hürriyetler bir lütuf değildir' dedik. 'Doğuştan haklarımız var, bu hakları engellemek gibi bir konumda olamayız' dedik."

- "Güneydoğu'ya son 15 yılda 100 milyar liralık yatırım yaptık"

Alt ve üst yapı bakımından hayal edilemeyen hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'ya son 15 yıl içerisinde altyapı üstyapı bakımından 100 milyar liralık yatırım yaptık. Doğu'yla beraber ikisi 300 milyarın üzerinde yatırım ediyor, 28 ilimiz. Sadece 8 ilimiz Güneydoğu'da 100 milyar, geriye kalan 20 ilimiz Doğu'yu da katarsak 300 milyar yatırım yaptık. Bunu niye söylüyorum? 2003 yılında AK Parti göreve başladığında kişi başı gelir 3 bin 200 dolardı ortalama ama Güneydoğu'da bu 700 doların altındaydı, arasında en az 5 kata yakın fark var.

15 yıl sonra Türkiye 10 bin dolara geldi, Doğu Güneydoğu 6 bin 500 dolara geldi, aradaki fark neredeyse kapanmaya başladı, 4 kattan yarım kat farka geldi. Niye? Çünkü oraların yıllardan beri kayıpları var. Hakkari'ye gidin, Siirt'e gidin, Şırnak'a gidin, Bingöl'e gidin, Muş'a gidin, Bitlis'e gidin, Iğdır'a, Ağrı'ya, Tunceli'ye, nereye giderseniz gidin İstanbul'un yollarını aratmayacak yollar var, hizmetler var, okullar var, hastaneler var, her şey var. Peki niye yatırım olmuyordu? Terör yüzünden. Can güvenliği, huzur olmayan yerde kim yatırım yapar? Bu terör örgütünün amacı bölgeyi kalkındırmaksa yaptıkları bu mu? Gerçekleri görelim."

- "Din ve inançlar, tartışılamaz"

Din ve inançların tartışılamayacağını ifade eden Yıldırım, "Din başımızın üstündedir, eğer dini ağzımızın hizasına getirdiysek felaket başlamış demektir. Dini kabul edersin ve uygularsın, din tartışılmaz. Avrupa'daki mezhep savaşlarını düşünün, 100 Yıl Savaşları'nı düşünün. Ortadoğu'daki mezhep savaşlarını düşünün, ne kazandılar? Acı, acı... Milyonlarca insanın hayatı yok oldu. " ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında 11 Alevi Çalıştayı yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Peki bu çalıştayları yaptık, niye bazı şeyler gerçekleşmedi? Bunu da açık söyleyeyim, sebebini siz biliyorsunuz ama ben tekrarlayayım. Maalesef Alevilikle ilgili o kadar derin görüş ayrılığı var ki Ali'siz Alevilikten tutun, değişik değişik fikirler var. Ancak bu işin esası belli. Ali efendimiz Ehl-i Beyt'tir, Ali efendimiz Peygamberimizin damadıdır, Ali efendimiz bizim halifemizdir, başımızın tacıdır. Hak-Muhammed-Ali bizim yolumuzdur. Bu esasta olduğumuz müddetçe sorun yok ama buralardan sağa sola sapmalar olduğu zaman sıkıntı var demektir. Şimdi en son şu karara geldik, irfan merkezleri ve cemevlerine de resmi statü tanıyoruz, artık bu tartışmada böylece bitmiş olacak."

- "Ayrışmadan zenginleşmeyi esas aldık"

Başbakan Yıldırım, 16 yıl önce kaderini Türkiye'nin kaderiyle bir tutan parti olarak iktidar olduklarını, göreve geldikleri günden bu tarafa insanları vesayetten kurtardıklarını, bürokrasinin bir anlamda getirdiği zorluklardan kurtardıklarını dile getirdi.

Ayrışmadan zenginleşmeyi esas aldıklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçim, taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanlar arasında geçecek. İki taraf var. Bir, hayatı boyunca laf üstüne laf koymaktan başka bir meziyeti olmayanlar var, bir de çalışmış, çabalamış bu ülkenin büyümesi için, kalkınması için ömrünü vermiş, taş üstüne taş koymuş bir ekip var. İkisi arasında karar vereceğiz, karar sizin, yapım ekibi için 24 Haziran'a hazır mıyız? Yıkım ekibine 'dur' demeye var mısınız? Bu kadar olay basit, laf salatasına lüzum yok, net bir şey söyleyeceksiniz. Biri ayağını basıyor öteki kaldırıyor. 'AK Parti ne yaptıysa kaldıracağız' Bu millet size yıktırmaz ey hemşehrim, işine bak. Bu millet bu kadar kazanımı size heba eder mi? Kolay mı geldik bugünlere?"

(Sürecek)

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Başbakan Yıldırım CHP Dersim Ehl-i Beyt seçim

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