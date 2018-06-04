Yıldırım isabet eden minarenin yıkılma anı MOBESSE'ye yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yıldırım isabet eden minarenin yıkılma anı MOBESSE kamerasınca kaydedildi.

Akşam saatlerinde yağışın etkili olduğu merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Yıldırım, minarenin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay MOBESSE kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yıldırımın minareye isabet etmesi sonucu minarenin bir bölümünün yıkılması yer alıyor.

