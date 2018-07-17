HABER

Yıldırım isabet eden turist öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:21 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden bisikletli 2 turistten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yıldırım isabet eden bisikletli 2 turistten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Alman ve Fransız iki turist, bisikletleriyle Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı.

Ürünlü köyünde yağmura yakalanan turistlere yıldırım isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turistleri Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alman uyruklu turist hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Fransa uyruklu turistin ise tedavisine devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, turistlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!
Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntıKedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan düşen Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.