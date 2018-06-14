HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "Kürtlerin tek sorunu var, o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin bir sorunu yoktur. Kürtlerin diğer bir sorunu da, PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılardır. Yapmamız gereken bunları Kürtler ile aramızdan çıkarmaktır" - "Kürt -Türk etle tırnak gibiyiz, hepimiz kardeşiz. Bizi, birbirimize düşürmeye çalışan kalleşlerden de teker teker hesap soruyoruz. Yurt içinde terör belasını gündemimizden çıkardık. Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa, her türlü tedbiri alacağız"

Yıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kürtlerin tek sorununun PKK olduğunu belirterek, "PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin bir sorunu yoktur. Kürtlerin diğer bir sorunu da PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılardır. Yapmamız gereken bunları Kürtler ile aramızdan çıkarmaktır." dedi.

Yıldırım, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu.

Burada konuşan Yıldırım, terörü tamamıyla gündemden çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Kürtlerin tek sorunu var, o da PKK'dır" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin bir sorunu yoktur. Kürtlerin diğer bir sorunu da PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılardır. Yapmamız gereken bunları Kürtler ile aramızdan çıkarmaktır. Bakın yıllardır köyler boşaltıldı, insanlar göçe zorlandı. 'Kobani olayları' dediler, bahaneler uydurdular, orada 53 masum insanımızın hayatına mal oldular. Çukur ve hendek siyasetinde şehirler, köyler, kasabalar yerle bir edildi. 50 ton patlayıcı ile 16 masum vatandaşımızın kanına girdiler. Peki bu mudur, Kürtlerin sorununa sahip çıkmak?"

Bölücü terör örgütüyle mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Bağımsızlığımız, bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve milletimiz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kürtlerin ve Türklerin etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Hepimiz kardeşiz. Bizi, birbirimize düşürmeye çalışan kalleşlerden de teker teker hesap soruyoruz. Yurt içinde terör belasını gündemimizden çıkardık. Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak şimdi de Kandil'de, Kandil'i başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa, her türlü tedbiri alacağız." şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım, "Bu millet bunlara prim vermez. Asla oyuna gelmeyeceğiz. Gün birlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. Gün, bir olmak, iri olmak, diri olmak ve birlikte Türkiye olmak günüdür." dedi.

"Cumhur İttifakı nereden çıktı?" diye soran Yıldırım, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakını çıkaran alçak darbe girişimidir. Türkiye'nin beka meselesi var. Onun için Yenikapı ruhu ile başlayan, daha sonra darbeleri, vesayetleri, kumpasları, krizleri üreten bu hükümet sistemini değiştiren bir süreçtir. O arada MHP ile birlikte hareket ettik. Meclis'te Türkiye'nin 94 yıllık yönetim sistemini değiştirdik. Niye değiştirdik? Bu çift başlı sistem, 1960 darbesini getirdi, 1970 muhtırasını getirdi, 1980 darbesini, 28 Şubat'ı, 27 Nisan elektronik e-muhtırasını getirdi, 17/25 Aralık yargı darbe girişimini getirdi ve nihayetinde 15 Temmuz alçak darbe kalkışmasını getirdi. Bundan kim kaybetti? Türkiye kaybetti. Türkiye, eğer bu darbeleri yaşamasaydı, bugün dünyanın 16 büyük ekonomisi değil, dünyanın 7. ekonomisi olacaktı. Hedefimiz zaten 10 ülke arasına girmek değil mi? Çoktan girmiştik, bu müdahalelerden gecikti. Son 15 yılda çok telafi ettik. 15 yılda 4 basamak birden atladık ama yetmez. Geçen 80 yılın hesabı ne olacak? Kim verecek? O 80 yılda sahnede olanlar, o vesayet ve müdahalelerin parçası olanlar, şimdi çıkmış nutuk atıyorlar."

\

- "Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar"

Cumhurbaşkanı adaylarının hiçbirisinin yapacak bir şey söylemediğini dile getiren Yıldırım, "Hiçbirisi bu ülke için yapacak bir fikri olduğunu söylüyor mu? Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Dertleri, Recep Tayyip Erdoğan. Birisi ayağını kaldırıyor, öbürü aynı yere basıyor. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun' bundan başka hiçbir şey söylemiyorlar. Ne tesadüf ki, yurt dışında diğer bazı dost bildiğimiz bazı ülkeler aynı şeyi söylüyor. Bu bir tesadüf mü acaba? İyi düşünmemiz lazım. Onlar da diyorlar, 'Türkiye ile bir problemimiz yok ama Recep Tayyip Erdoğan gitsin' Recep Tayyip Erdoğan giderse istedikleri gibi Türkiye'ye ayar vereceklerini düşünüyorlar. Bu millet buna müsaade eder mi? Sancaktepe müsaade eder mi? Gençler müsaade eder mi?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaptıkları icraatlar hakkında bilgi veren Yıldırım, muhalefette olanların derdinin Türkiye'ye hizmet etmek olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında bunların durumuna acıyorum. Önlerine evrakları seriyorlar ve 'Acaba ne vadedelim?' diyorlar? 'Acaba yol mu yapsak?' diyorlar, bakıyorlar AK Parti yapmış. Türkiye'yi baştan başa yollarla donatmışız. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Baktılar orada bir şey yok, bu sefer de 'Hastane yapalım' diyorlar. O da yapmış. 'Okul yapalım' diyorlar. Okullarda bitmiş. Ondan sonra, dönüyorlar, 'TOKİ, gençlik merkezi, stat, yapalım' diyorlar. Hepsi yapılmış. 'Metro, Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havaalanı, Osmangazi Köprü' yapılmış. 'Osmangazi Köprüsü pahalı yapılmış' diyor. En pahalı hizmet, olmayan hizmettir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Muharrem İnce'nin Osmangazi Köprüsü'ne laf etmesine aldırış yapmayın. Açılır açılmaz, en önce o geçti. Bunların en büyük faaliyeti budur. Hem istemezler hem de en önce onlar kullanırlar. Nasıl kullanmasın kardeşim? 6 dakika köprüyü geçecek 40 dakikada Sancaktepe'ye gelecek. Böyle bir rahatlık var mı dünyada?"

Muhalefet adaylarının yapacak bir şey bulmadıklarında sinirlendiğini belirten Yıldırım, "Gençlere sağlık hizmeti getirelim' diyorlar. Bakıyorlar yapılmış, bu sefer sinirleniyorlar. Bunların dikili taşı da dikili ağacı da yok. Şimdi bakıyorlar ki, söylenecek bir şey yok, her şey yapılmış sinirleniyorlar. Sinir krizi geçiriyorlar. O zaman da 'Biz bu yapılanları yıkalım' diyorlar. Başlıyorlar yıkmaya. Külliyeyi yıkıyorlar. 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' diyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız' diyorlar. Bunların adı yıkım ekibidir. Bir yapım ekibi var, bir de yıkım ekibi var. Türkiye, tercihini her zaman doğru yönden yana yapmıştır. Yapım ekibine durmak yok, yıkım ekibini yolcu etmek. Yıkım ekibini sandığa gömecek miyiz? AK Parti'yi sandıktan zaferle çıkaracak mıyız?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını Sancaktepe için yapılanları anlatarak noktaladı.

(Bitti)

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklamaAdil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama
İzmirliler, arife günü şehitlerine koştuİzmirliler, arife günü şehitlerine koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan binali yıldırım halka hitap hendek PKK Sancaktepe STK

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.