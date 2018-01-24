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Yıldırım karşıladı... Başbakan'ın kıyafeti dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 12:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Çankaya Köşkü'nde, kar yağışı altında gerçekleştirilen resmi tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Nijer Başbakanı Rafini, tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Rafini tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Konuk başbakanın tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Karşılama töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Nijer heyeti de hazır bulundu.

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Türkiye binali yıldırım nijer

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ülke dediğin böyle olur kendinden zayıflara karşı mütevazi güçlü ve zalimlere karşı dimdik ayakta.Allah ım sen liderlerimizin yardımcısı ol.
@cruelstroke1491 evet senin liderini sadece bu tipler kandıramıyor :DP
aç bir ülke daha:) bunlarla ekonomi hiç bir yere gidemez..mal satsan parasını alamazsın..madenlerini işleteyim desen avrupalı suyun başını çoktaann tutmuş,boş işler boş beleş ziyaretler??
canli bomba gibi duruyor ATAM benim iyiki bizim kurucu liderimiz olmuş yoksa böyle mal gibi kıyafetler giyinecektik.
"Dünya Beşten Büyüktür" sözüne Destek verecek yerde "Türkiye Birden Büyüktür" diyerek aklınca muhalif olmaya çalışanlar aslında içlerindeki ABD Mandacılığı pisliğini kusuyorlar sadece açık açık ifade yerine LAF Canbazlığını tercih ediyorlar
İnsan Turkiye deki iklimi arastirir da yola çıkar :)
Stv deki Salih Abi.
atam benim bu tipleri gördüm ya iyiki bizim kurucu liderimiz olmuşsun.
Bak işte kendinize yapılınca vay yaşam tarzına müdahale...siz hangi dünyada yaşıyorsunuz böyle kıvraklık yapmayın size ne adam ne giyerse giyer. O sizin şapka giymedi diyen adam astığınız dönemler geçti kendinize gelin.
şu gelene bakın allahınızı seversenız ülkemı kımler zıyaret edebılıyo
Akil insanlar kişilerin fikrine cahil insanlar kıyafetine bakar
@ibrahim_er_1986 ne güzel söyledin. Siyaset olarak bana uzak olsalar da İnsanları eleştirmenin de bir sınırı var. Güneydoğumuzda Karadenizimzde yerel kıyafetler yok mu ? İnsanları bunlarla yargılamak utanc verici.
İlk görünce Binali'nin eşiyle fotosu zannettim ama değilmiş.
nijer den gelmişem haa uşaklar
Nijer de çok deger verdigin veya çok önemsedigin birine yada bir yere gidilirken beyaz giyilir
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