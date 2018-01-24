Yıldırım karşıladı... Başbakan'ın kıyafeti dikkat çekti

Nijer Başbakanı Rafini, tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Rafini tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Konuk başbakanın tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti.
Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Karşılama töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Nijer heyeti de hazır bulundu.
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