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Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nda başkanlığa seçilen Ercan Yıldırım, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak görevine başladı.Kongrenin ardından, Yıldırım başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını almasının ardından, Oda binasına geçti.

Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nda başkanlığa seçilen Ercan Yıldırım, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak görevine başladı.
Kongrenin ardından, Yıldırım başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını almasının ardından, Oda binasına geçti. Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası Eski Başkanı Fehmi Yıldırım ile helalleşerek görevine başlayan Ercan Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu, kendilerini bu göreve layık gören üyelerine teşekkür etti.
Seçimin kaybedeni olmadığını, tek kazananın Oda esnafı olduğunu kaydeden Başkan Ercan Yıldırım, “Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Bu oda hepimizin odasıdır. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını ve odadan beklentilerini çok iyi biliyoruz. İstekli ve heyecanlı bir yönetim anlayışıyla esnafımızın tüm problemlerini birlik ve beraberlik içerisinde çözerek, gücümüzü her alanda hissettireceğiz. Amacımız odamızı dinamik bir yapıya kavuşturup tüm üyelerimizi kucaklamak ve bir araya getirmek. Bize oy veren, vermeyen tüm üyelerimize kongreye katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız Fehmi Yıldırım’a görev süresi boyunca verdiği emeklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı

Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı

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