Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (3)

GELİN ARABALARINI DURDURDU, GELİNLERE CUMHURİYET ALTINI TAKTI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 27'nci Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından, bu yıl 36'ncı yılını kutlayan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin göreve yeni atanan Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret etti. Binali Yıldırım, ziyaretin ardından diğer programına geçerken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 2 gelin arabası gördü. Aracını durdurup inen Yıldırım, çiftler Ahmet ve Tuğba Başar ile İskender ve Gülnur Deniz'in yanına gitti ve onlarla sohbet etti. Gelinlere Cumhuriyet altını hediye eden Yıldırım, mutluluklar dilediği çiftlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
Ahmet Şık'a büyük şok!
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum