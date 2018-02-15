Yıldırım-Merkel ortak basın toplantısı

BERLİN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akınını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz" dedi. Yıldırım ile Alman mevkidaşı Angela Merkel, baş başa yaptıkları görüşme sonrasında Başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Türk ve Alman gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deniz Yücel davasının sonuçlanmasına ilişkin bir soru üzerine Başbakan Yıldırım, "Gerek Deniz Yücel davası gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor. Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum; Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı. Binlerce bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yoğun. Dolayısıyla buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir." dedi.

Her duruşmanın bir umut olduğunu belirten Yıldırım, her şeyin mahkemelerce açık ve seçik bir şekilde ortaya konulacağını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Bu ve buna benzer davaların ilişkilerimize, Almanya ve Türkiye ilişkilerine zarar vermesine gönlümüz razı gelmez, bunu istemeyiz. Benzer şekilde Almanya'da da terör örgütü PKK ve onun uzantıları başta olmak üzere FETÖ örgütüne yönelik de daha fazla hassasiyetimizin olduğunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum." - "Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel" Toplantıda, bir gazetecinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olduğunu savunduğu fotoğrafları göstermesi üzerine Yıldırım, "Onlar başka olayların resimleri. Propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel. Orada doğrusunu görürsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma." ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin "Türkiye, Almanya ve AB'nin tekrar güven duyması açısından Türkiye'de söz konusu olan kitlesel tutuklamalara rağmen, bir yıldır iddianamesi olmadan tutuklu olan bir gazeteciye rağmen, demokratik gelişme açısından eksiklikler olmasına rağmen Türkiye neler yapmak istiyor?" sorusu üzerine Yıldırım, Almanya'nın da Türkiye'nin de vatandaşlarının hakkını arayacağını, hukuk devleti olmanın gereğinin bu olduğunu belirtti.