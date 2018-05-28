Yıldırım, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Sayıştayın uyguladığı mali denetim sistemi, kurumsal kültürü ve disiplinli çalışma düzeniyle takdire şayan hizmetler yapmaya devam edeceğine inandığını bildirdi.
Yıldırım, Sayıştayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sayıştayın Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kurulduğu 1862 yılından bu yana kamu yönetimimizde denetleyici ve yargılayıcı görevler yürüten Sayıştay, mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında çok mühim bir görevi yürütmektedir. Bu seçkin kurumumuzun uyguladığı mali denetim sistemi, kurumsal kültürü ve disiplinli çalışma düzeniyle takdire şayan hizmetler yapmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."
Sayıştayın milli menfaatleri korumaya yönelik hassasiyetlerine her zaman büyük güven duyduğunu vurgulayan Yıldırım, başta Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve üyeler olmak üzere kurumun tüm mensuplarına sevgi ve muhabbetlerini sundu.
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