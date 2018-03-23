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Yıldırım ve Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı Afrin'de yürütülen harekatın 4'üncü gününde şehit olan Usta'nın, Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, şehidin annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

Binali Yıldırım'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Ankara Valisi Ercan Topaca eşlik etti.

Şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi, yarın öğlen vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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