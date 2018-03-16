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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen Yıldırım Belediyesi, dönüşüm hamlesini Millet Mahallesi’nde sürdürüyor.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen Yıldırım Belediyesi, dönüşüm hamlesini Millet Mahallesi’nde sürdürüyor. Bölgenin çehresini değiştirecek dönüşüm projesiyle Millet Mahallesi yeni modern, ferah ve güvenli konutlara sahip olacak.
25 bin 848 metrekarelik alanda 120 daire ve 9 iş yerinin yapılacağı proje bölgesinde yıkımlar törenle başladı. Yıldırım’ın bugün 50 yıldır süren plansız yapılaşmadan kaynaklanan meseleleri bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yarım asırdır biriken bu meseleleri çözerek, insanlarımızın hayat standartlarını yükseltecek, şehrimizin marka değerini arttıracak bir kentsel dönüşüm planladık. Bugün itibariyle dönüşüm seferberliği Millet Mahallesi’nden Karapınar’a, Teferrüç’ten Mevlana-Ulus’a kadar ilçemizin her bölgesinde devam ediyor. Kadim şehrimiz Yıldırım bir şansı daha hak ediyor ve biz şehrimize bu şansı vermek adına yoğun bir mesai sarf ediyoruz” dedi.
“Önemli olan kentsel dönüşüm ile yeni binalar yaparken gönülleri de yapmak” diyen Başkan Edebali, “Burada hak sahibi olan vatandaşlarımızı güvenle yaşayabilecekleri konutlara kavuşturuyoruz. Burada daha önceden yer alan 15 adet çarpık ve plansız yapıların yerini modern ve güvenli konutlar yer alacak. Millet Mahallesi7Nde gerçekleştirilecek bu dönüşüm bizim şehir vizyonumuz için ideal bir çalışma” dedi.
Edebali, “Yaptığımız çalışmalarda hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın en büyük avantajı en doğal hakları olan, eski hasarlı binalar yerine güvenli ve sağlam binalarda yaşamak olacak” şeklinde konuştu.
Millet Mahallesi’nde kentsel dönüşümü tamamlayıcı sosyal alanları da inşa ederek vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini aktaran Başkan Edebali, “Şehit Uzman Çavuş Nazmi Ayyıldız adına buraya Aile Sağlığı Merkezi inşa ettik. 11 muayene odası ile insanlarımız sağlık hizmeti veriyoruz. Yılda 4 bin 500 kişiye hizmet veren spor merkezimizle kadınlarımızı sporla buluşturuyoruz. Ayrıca göreve geldiğimiz ilk sene açtığımız Türkan Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı ile 4 bin metrekarede her yaştan vatandaşımızın faydalanmasını sağlıyoruz. Millet Mahallesi’ne ayrıca kazandıracağımız kreş binamızın inşası devam ediyor. 9 bin 243 metrekare alanda yapılması planlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde 284 pazar tezgahı bulunurken 70 araçlık otopark alanını da kazandıracağız” bilgilerini verdi.
"Geleceğe taşıyan projeler"
Yıldırım’ı yeniden inşa etmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Edebali, “İlçemizin yarısının imar düzenini değiştiriyoruz. Yıldırım’ı daha yaşanabilir bir yer yapmak adına vizyon projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Türkiye’nin en büyük spor kompleksinin inşasını sürdürüyoruz. Sular Vadisi Doğa Parkı çalışmaları sürüyor. Sadece Bursa’ya değil tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesinde inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Bunların yansıra Osmanlı Mahallesi, gençlik merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, gibi projeleri ilçemize kazandırarak, kentsel dönüşüm alanında geri adım atmadan Yıldırım’ı geleceğe adım adım taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Yıldırım’ın kentsel dönüşüm projeleriyle her geçen gün daha gelişen bir şehir olduğunu aktaran Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, ilçenin kabuğunu kırması için yoğun bir mesai sarf eden Edebali ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor
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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor
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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor
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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor
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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor
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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor
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Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da dönüşüm devam ediyor
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