Yıldırım’da gönüllere taht kuran seminer

Bursa Yıldırım Belediyesi hazırladığı sosyal içerikli etkinliklerle ilçe sakinlerinin yaşamına renk katıyor.

Yıldırım Belediyesi 2017-2018 Kültür Sanat sezonunun son ayında gerçekleştirdiği programlarla ilçe sakinlerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’nın gerçekleştirdiği programa yoğun ilgi gösteren Yıldırımlılar, Barış Manço Kültür Merkezi’nde boş koltuk bırakmadı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve eşi Şükran Edebali’nin de katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte ünlü eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, Yıldırımlı sevenleriyle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, yoğun katılımdan dolayı ilçe sakinlerine teşekkür ederek, “Yüreği sevgi dolu hocamızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bulunduğumuz çağda iletişim tüm hayatımızı kapsıyor. Kendimizle, dostlarımızla, ailemizle ve çevremizle oluşturduğumuz iletişim yaşamımızı doğrudan ifade ediyor. Toplumsal olarak iletişimi olumsuz olarak kullanmadan, nezaketle sürdürmemiz gerekir. Olumsuzluklar ortaya çıktığında kin, nefret ve öfke gibi negatif duygular beraberinde gelir. Ancak iletişimi nezaket üzerinde oluşturduğumuzda, beslendiği ana kaynağın sevgi üzerine olduğunu görürüz. İletişimi sevgi üzerinde oluşturduğumuz zaman da hayatın anlamını, daha kaliteli bir yaşamı, daha refah seviyesi yüksek bir hayatı hep birlikte yakalamış oluruz. İletişim üstadı sayın hocamızın vereceği değerli bilgiler sayesinde de toplumumuzun sağlıklı olmasında bizlere yol gösterecektir” dedi.

Aile içi iletişimde sevgi ve saygı vurgusu

İletişimin başlıca kaynağının karşılıklı sevgi ve saygı olduğuna dikkat çeken Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Hayatın her alanında iletişim önemlidir. Sadece ikili ilişkilerde değil, aile içinde ve sosyal hayatta iyi iletişim kurabilirsek daha anlayışlı, daha güzel yarınlar kurabiliriz. Aile içi iletişimin en önemli yolu bireylerin birbirini anlaması ve karşılıklı saygıdan geçiyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak ilçemizi yönetirken ve Yıldırım’ı daha iyi yarınlara hazırlarken, bu düşünce doğrultusunda toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde anlayış gösteriyoruz” diye konuştu. Konuşmasında 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi kararına da değinen Başkan Edebali, “Ülkemizin ekonomik kalkınmasını ve sosyal refahını gerçekleştirecek Büyük Türkiye hedefine gitme yolunda, ülkede istikrarın sürmesi adına toplumumuzun en doğru kararı demokratik bir şekilde vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Kendisiyle barışık insanlar mutlu olur’

Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya ise gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı programda Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar Yetiştirme konulu seminer verdi. Kendi aile hayatından kesitler sunan Kapaklıkaya izleyenleri hem duygulandırdı hem de güldürdü. Bazı insanların kendisiyle kavgalı olmasından dolayı özellikle aile hayatında mutsuz olduğuna dikkat çeken Kapaklıkaya, kendisiyle barışık insanların aile hayatında da mutlu olduğuna ve kavga edecek kimse kalmadığına dikkat çekti. Çocukların sevgi dolu bir ortamda büyümesi gerektiğine dikkat çeken Kapaklıkaya, “Eğer bir ailede huzur yoksa orada çocuklar ders çalışma konusunda isteksiz olup dijital dünya ile daha çok vakit geçiriyorlar. Şükürler olsun ki ben çocuklarımla her şeyi yaşadım ve onlarla sevgimi paylaştım” diye konuştu.

‘Başarısızlık diye bir şey yoktur’

Yaşamın farklı alanlarında başarısızlık olarak addedilen olgunun öğretme ve öğrenme biçimleri arasındaki farklardan kaynaklandığını vurgulayan Kapaklıkaya, “Başarısızlık diye bir şey yoktur. Her anne babanın bir konuşma biçimi, her öğretmenin bir ders anlatma biçimi vardır. Her çocuğun da bir dersi anlama ve öğrenme biçimi vardır. Bizim başarısızlık zannettiğimiz şey öğretmenlerin dersi anlatma biçimi ile öğrencilerin dersi anlama biçiminin uyuşmamasından kaynaklanan bir durumdur” dedi. Program sonunda Alişan Kapaklıkaya, gerçekleştirilen programa katkılarını sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.