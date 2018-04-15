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Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi’nin 6 mahallede gerçekleştirdiği yıkımlarla 2018’in ilk 4 ayında yıkılan kaçak yapı sayısı 36’ya ulaşırken, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali kaçak yapılaşmayla mücadeleden taviz verilmeyeceğini vurguladı.Yıldırım’ı çarpık yapılaşma yerine yaşam standartları yüksek şehir kimliğine kavuşturmak isteyen Yıldırım Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin 6 mahallede gerçekleştirdiği yıkımlarla 2018’in ilk 4 ayında yıkılan kaçak yapı sayısı 36’ya ulaşırken, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali kaçak yapılaşmayla mücadeleden taviz verilmeyeceğini vurguladı.
Yıldırım’ı çarpık yapılaşma yerine yaşam standartları yüksek şehir kimliğine kavuşturmak isteyen Yıldırım Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler Şirinevler, Duaçınarı, Arabayatağı, Millet, Yunusemre ve Zeyniler Mahallelerinde kaçak olduğu tespit 8 yapı hakkında yıkım işlemi gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri 2018 yılının ilk 4 ayında kaçak olduğu tespit edilen 36 yapı hakkında yıkım işlemleri gerçekleştirerek kaçak yapılaşmaya taviz vermiyor. Aşırı göçün neticesi olarak yıllardır devam eden ve ilçenin kangreni haline gelen kaçak yapılaşma konusunda kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kaçak ve plansız yapılaşma devrinin sona erdiğini vurgulayarak, “Yeni Yıldırım’da böyle bir yapılaşmaya yer yok. Yıldırım artık, güvenli konutları, sosyal donatı alanları ve geniş yollarıyla örnek bir şehir olacak” diye konuştu.

“Tabut evlere göz yummayacağız”
Yıldırım’ı modern bir şehir haline getirmek için Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Edebali, “Kaçak yapılaşma, başlangıçta vatandaşlarımız için cazip görülse de orta ve uzun vadede kesinlikle onların aleyhine. Deprem kuşağında yer alıyoruz ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmek zorundayız. İnsanlarımızın tabut evler inşa etmesine göz yumamayız. İnsan hayatı her şeyin önünde ve güvenli konutlarda yaşamak temel insanlık hakkıdır. Bu bilinçle bir taraftan hemşerilerimize güvenli konutlar inşa ederken diğer taraftan da kent estetiğine uygun modern bir Yıldırım inşa edeceğiz. Bunu yaparken de temel dayanağımız hemşerilerimizin desteği olacak. Bizim Yıldırımlılardan isteğimiz bu konuda hassas olmaları. İleride büyük acılar yaşanmaması adına kaçak ve plansız konutlara itibar etmeyerek, kaçak inşaattan uzak durmalarıdır” diye konuştu.

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

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Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor
2 / 7

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor
3 / 7

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor
4 / 7

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor
5 / 7

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor
6 / 7

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor
7 / 7

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor
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