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Yıldırım’da ’şehitlere vefa gecesi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatan için canlarını feda eden şehitler dualarla anıldı.Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen şehitlere vefa gecesi programına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ergün, Yıldırım Muhtarlar Derneği Muhsin Sak ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı.

Yıldırım’da ’şehitlere vefa gecesi’

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatan için canlarını feda eden şehitler dualarla anıldı.
Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen şehitlere vefa gecesi programına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ergün, Yıldırım Muhtarlar Derneği Muhsin Sak ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Ali Öztürk şehitler için yazılan en güzel şiirleri izleyenler için okudu. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, şehitliğin yüce bir makam olduğunu ifade ederek, "Can verir şehit, toprağa can vermek için. Can verir şehit, bir nesle can vermek için. Rabbimiz şühedayı övüyor" ifadelerini kullandı.
İlçe sakinlerinin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Döngeloğlu, programın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.

Yıldırım’da ’şehitlere vefa gecesi’

Yıldırım’da ’şehitlere vefa gecesi’

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