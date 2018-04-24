Yıldırım’da su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Samanlı Mahallesi, Sim Sokak, Ceviz Sokak ve Vatan Caddesi ile civarında 25 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında ve Vatan Mahallesi, Vatan Cadde ve civarında 25 Nisan - 25 Mayıs tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.