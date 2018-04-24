Yıldırım’da su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Samanlı Mahallesi, Sim Sokak, Ceviz Sokak ve Vatan Caddesi ile civarında 25 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında ve Vatan Mahallesi, Vatan Cadde ve civarında 25 Nisan - 25 Mayıs tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum