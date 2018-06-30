Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiğini anımsattı.
Yıldırım, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında atılan bu adımla denizciliğimizin gelişmesi hız kazanmış, milletimizin denizlerimize olan ilgisi ve sahip çıkma duygusu güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Yıldırım, denizcilik sektörünün bugün güçlü altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek, denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atıyoruz.
Hükümetimiz, denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, bütün denizcilerimize işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum."
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