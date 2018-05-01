Kan'ın, "Yalıtkanlar bizi elektrikten tam koruyamıyorsa ve bazen yüksek elektrik alanlarında iletkenlik kazanabiliyorsa o zaman iletkenle elektrikten korunabilir miyiz?" diye bir düşünce ortaya koyduğunu belirten Zengin, şöyle konuştu:

Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, statik elektrik konusunu işlerken Gauss ve Faraday yasalarını anlattığını, sonrasında yalıtkan ve iletken maddeler ile özelliklerini incelediklerini söyledi.

Yapılan deneyler sonucu, iletkenler ile kaplı giysi ve ayakkabıların iç kısımında elektrik alanının olmadığı saptandı.

Kan ve Zengin, Gauss ve Faraday yasalarından yararlanarak mont, pantolon, ayakkabı, çorap ve eldivenlerin içi tamamen alüminyum folyo ile kaplanan giysi tasarladı.

"Projeye bölgemizde çobanları yıldırım çarpmasına karşı koruyabiliriz diye başladık. Yalıtkan maddelerin tam olarak bizi elektrikten koruyamadığını literatür taramasında ve araştırmalarda gördük. Yüksek gerilim hatlarında çalışan işçilerin videolarını izleyerek akıma nasıl kapıldıklarını gördük. Bunun üzerine Faraday giysisini tasarladık. Faraday kafesi de yaptık. Deneylerle kafesin içinde elektrik alanının sıfır olduğunu saptadık. Üniversite ile bilgi alışverişinde bulunduk."

- "İçeride elektrik alanı sıfır oluyor"

Tasarladıkları giysinin çorap ve pantolonun üzerinde yaptıkları deneylerden olumlu sonuç aldıklarını vurgulayan Zengin, giysinin iç kısmının tamamının alüminyum folyo ile kaplandığını anlattı.

Giysi giyilip çıkarıldığında hassas olan alüminyum folyonun yırtılmaması için bunu yapışkan bir bezin içine koyarak ütülediklerini anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Bezin yapışkan olmasıyla folyo yırtılmama özelliği kazandı. Giysinin her tarafı iletkenle kaplı olduğu için içeride elektrik alanı sıfır oluyor. Faraday, bu deneyi yaparak kafes içinde elektrik alanın sıfır olduğunu bulmuş. Bunu bir ürün ve giysi haline getirdik. Bu bir teknolojik tasarım haline gelmemiş. Bu yasayı kullanılabilir hale getirdik. Sadece bölgemizde çobanlara yıldırım çarpmasına karşı bunu tasarladık ama bunun seri üretime geçmesi için yüksek gerilim hatlarında çalışan işçilerin de iş sağlığını güvence altına almak amacıyla giysiyi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bunu biraz daha geliştirmek istiyoruz. Yani dağlarda görev yapan askerlerimize de bu yapılabilir. Normal vatandaşta bunu giyebilir.