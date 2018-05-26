Yıldırım'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e kutlama

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü'nün 101. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Cengiz'i telefonla arayarak, tebrik etti.
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