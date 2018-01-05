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Yıldırım'dan kabine revizyonu ve Hazinedar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 14:16 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası konuştu. Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının hukuki bir süreç olduğunu belirterek, "Herkes milletin denetimindedir" dedi. Kabine değişikliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah açıklama yaptığı belirten gazetecinin sorusuna, "Ne dedi, onun sözünün üstüne söz mü söyleyelim" yanıtını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumdalar. Kayırmadan görevi kötüye kullanmadan memleket millet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Ama yanlış yapanlar varsa hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. O bakımdan herkes milletin denetimindedir.

Müfettişler gerekli denetimleri yaparlar. Yanlış işlem olursa karşılığı bellidir. Haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunu yolu mahkemelerdir. Süreç işliyor, bu ilk değildir. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir. Ama umut ederiz ki seçimle gelen insanların hiçbir yanlışa düşmeden görevlerini yapmalarıdır. Bu konuda bundan daha fazla yorum yapmak gereksiz."

"TARAFMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRME YAPMASINI TASVİP ETMİYORUZ"

Yıldırım'a Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağı iddiaları da soruldu. "Kiminle gidecek o kararı verecek olanlara aittir. Geleceğe yönelik tahmin yürütmek durumunda değiliz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Seçimde herkes meydana çıkacak, milletten boyunun ölçüsünü alacak. Abdullah Bey partide birlikte yola çıktığımız bir arkadaşımızdır. Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte partimizle ilgili görüşlerini bizimle paylaşabilir. Biz de gerekli şeyleri onunla paylaşırız. Kamuoyunda bir tarafmış gibi, ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını biz tasvip etmeyiz. Arzumuz bu davanın bir ferdi olarak görüş ve fikirlerini partinin başarısı için bizlerle paylaşmasıdır."

"YANLIŞ ANLAŞILMALARA MAHAL VERMİŞ OLABİLİR"

Gelen bir soru üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik "Bacağını kırın, benim üzerime atın" sözlerini de değerlendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu konusunda gelinen noktaya dikkat çekmek için kencince bir üslupla kamuoyu gündemine taşımasıdır. Yanlış anlamalara müsait sözler olabilir. Çocularımızı zehirleyenlere hiçbir müsamaha göstermeden üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Açıklama tarzı belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir."

"YORUMLAR İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Başbakan Yıldırım, Diyanet'in internet sitesindeki "çocuk yaşta evliliğe onay" tartışması yaratan açıklamalarla ilgili ise şunları söyledi:

"Küçük yaşta evlilikler hoş görülemez. Türkiye'de evlenme yaşı 18'dir. Diyanet'in söz konusu açıklaması gençlerin ergenlik çağlarıyla ilgili bir değerlendirmesidir. Evlilikle ilgili konu medeni kanunda açık ve seçik tanımlanmıştır. Bunun dışındaki yorumlar iyi niyetli yorumlar değildir. Kanunlar bu konuda açıktır. Onun dışındaki uygulamaların ağır cezaları vardır."

"ONUN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ MÜ SÖYLEYEYİM"

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması hatırlatılarak kabinede revizyon iddialarına yönelik değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Ne dedi, onun sözünün üstüne söz mü söyleyelim. Olmayan şeyin nesini öngöreyim" ifadelerini kullandı.

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binali yıldırım Murat Hazinedar

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yuhhhhhh bu adamalr memleketi ne hale getirdi utanmazsanız haşa tapın tapın yazıklar olsun akp ye dindar parti muhafazakar diyenin aklına sıçayım TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ bu akp den daha dindardır
@osman_yesildag_1978 bu liderler Atatürk gibi dindardır, o yüzden seviliyorlar zaten. Dindar parti diye bişey olmaz, dini inancını insan kendi vicdanı içinde yaşar, dinle devletler yönetilemez. Bugün diyanet 9 dese bile o 9 olmaz türkiye cumhuriyeti kanunları neyi ön görüyor ve neye karar veriyorsa o yaşta olur. Kaldı ki Kur'an'da aynı yaşı ön görüyor zaten. Bir kaç tane Kur'an'ı bilmeyen anlayamayan ulema peygamber 9 yaşında evlenmiş ya da ninem 11 yaşında evlenmiş diyebilir.
Şener şen"in dediği gibi ağanın pokunun üstüne pok yapılır mı?.ne yapsın adam altına mı sıçsın,elbette pokun üstüne pok yapacak.
basbakan hakli ama kendine ait bir iradesi olmali soz ustunde aoz soylemesi icin
Neden söylemeyesin Allah mı bu?Ama sizler size söyleneni söylemeye alıştığınız için zamanla kendid üşüncenizi söyleme özelliğinizi kaybetmişsiniz biatçılar olarak.
sıra sarıyer e gelecek... amaç farklı eylem aynı
kemal sunalın bir filmi aklıma geldi "ulan ağanın pohunun üstüne pohmi olur""
Ne dedi, onun sözünün üstüne söz mü söyleyelim" yanıtını verdi. demiş...... araba uçuruma gıderken uyarmam dıyen zıhnıyet.....
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