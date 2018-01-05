Yıldırım'dan, Özkul ve Boysan ailelerine başsağlığı telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Özkul ve Boysan ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, bugün vefat eden sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'u telefonla arayarak taziyesini bildirdi.

Yıldırım, vefat eden mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan ile de telefonla yaptığı görüşmede başsağlığı dileğinde bulundu.

(AA)