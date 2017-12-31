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Yıldırım'dan polis kontrol noktasına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 14:21 | Son Güncelleme 23 dakika önce

- Başbakan Yıldırım, Burdur'da polis kontrol noktasını ziyaret etti, yetkililerden yılbaşı tedbirlerine ilişkin bilgi aldı

BURDUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Burdur'da polis kontrol noktasını ziyaret etti, yetkililerden yılbaşı tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.

AK Parti'nin Burdur'daki 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente gelen Yıldırım, güzergahı üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Burada kendisini karşılayan polislerle tek tek tokalaşan Yıldırım, ikram edilen çayı içti.

Yıldırım, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve emniyet yetkililerinden yılbaşına ilişkin tedbirler ve güvenlik noktasının fonksiyonuna ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, polis memurlarına yeni yılda başarı diledi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Ahmet Sorgun, Erol Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

(AA)

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