Yıldırım'dan Somalili mevkidaşına İİT zirvesi daveti

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Somalili mevkidaşı Kayre ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Kayre'yi yarın İstanbul'da düzenlenecek İİT'nin Kudüs konulu olağanüstü zirvesine davet eden Yıldırım, mevkidaşının ramazan ayını kutladı.

Somali Başbakanı Kayre de zirveye önem verdiklerini dile getirerek, üst düzey katılım sağlayacaklarını bildirdi.

