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Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 12:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin yaptığı son dakika açıklamada, "Bu alçaklar, roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız vardı. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın" dedi.

Başbaban Binali Yıldırım'dan son dakika Afrin Zeytin Dalı Harekatı açıklaması geldi. Başbakan Yıldırım, PYD-PKK'lı teröristlerin Kilis'te camiye yönelik roketli saldırısıyla ilgili olarak, "Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi" dedi. ABD'nin terör örgütüne desteğine sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken sınırları hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı olsun" dedi.

"300'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Başbakan Yıldırım, Afrin harekatında şu ana kadar terör örgütünün 300'den fazla üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

Bugün 6. günü. Bu operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek. Büyük sıkıntılar yaşacağız, gibi kara propagandalar yaptılar. Burada milletime açık bir şey söylüyorum. Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Biz bu mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Ekonomimiz terör mücadeleleleri ile, sınır ötesi operasyonlarla hiçbir şekilde etkilenmez. Yeni yatırım yapmak isteyen yeni yatırımını yapar. Çanakkale 1915 Köprüsü tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye bir yandan vatandaşının huzurunu sağlarken diğer yandan da terör örgütleri ile amansız mücadelesini sürdürüyor. Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize Mehmetçiklerimize kahraman güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar, roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız vardı. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi.

Dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın.

"İSTER FIRAT'IN DOĞUSU OLSUN, İSTER BATISI OLSUN TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terör oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı bir operasyondur. Bu konuda dünya da Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir. NATO'da yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyettedir. ABD'nin terör örgütleri ile iş tutması, çalışmaları terör örgütü ile yapması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir. Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin, NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken sınırları hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı olsun.

Burada DEAŞ ile PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG, ister PYD koysunlar biz onları biliriz. Biz onları 40 yıldır biliriz. Rakka'dan PYD'nin YPG'nin eskortunda DEAŞ'lıları nasıl çıkarttıklarını tüm dünya gördü. Bu mu DEAŞ ile mücadele. Türkiye'nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak.

Türkiye bölgede sağlam duramazsa terör dünyanın her tarafına da yayılabilir. Biz aslında Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz.

Roketten yemek kurtardı
Afrin'de son dakika gelişmeleri! İlk kez görüntülendi...
Bir gün önce 'şehit olsam' demiş!
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Okuyucu Yorumları 25 yorum
senin ne isin var orda ona cevap ver ! veya neden isit ordayken girmedin de kurtler orayi temizledikten sonra girdin ? Son olarak fidanin dedigi gibi karsiya iki adam yollarim iki fuze attiririm ve boylece savas baslatirim sozlerini hatirlatir gelen roketlerin kim tarafindan atildigindan emin olmak gerekir !
helal olsun, oyum yine sana bin defa milyon defa helal olsun
Kilis merkez ve afrin arası 75-80 km atılan roket 12 km menzilli hayvan terli yemiyor artık.Halkı uyutmak için yeni masallar üğretmelisiniz.Sakın bu roketler zamanında atarız 7-8 roket gireriz diye yolladığınız o 3-5 kişi tarafından atılmasın gayri meşru operasyonu meşru gösterme adına
@zozan.30 arkadaşım roketler kuş uçuşu gider karayolunu izlemezler Afrin Kilis arası 26 km Kilisin sınıra uzaklığı 4 km. Şimdi gelelim rokete, sen nerden biliyorsun ne cins roket attıklarını da menzili 12 km diyorsun. dikkat et terin sırtında soğumasın hasta olursun.
@zozan.30 NİYE TERLEDİN.
@zozan.30 seni merak ediyorum sen bu Vatan için askerlik görevini yaptınmı acaba? klavyeden iyi yazıyorsun. SEN BU VATAN İÇİN NE YAPTIN ZOZAN EFENDİ?
girdik diyoruz girdik, hala bahaneyle girilecek saniyorsun kafa 10 gun geriden geliyor senin girdik alooo
o roketi atanları allah kahretsin. alçaklar
Amerikanın burnunu soktuğu her yerde sözüm ona, demokrasi getiriyoruz diyorlar ya, kan, gözyaşı ve sürgün var. bunlar dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyleyerek dünyayı uyutmakta, uyumayanları da tehditle susturmaktadır. bu arada k.kore ve çin ilk fırsatta abd yi vuracak ülkelerdir. iran da, fırsattan istifade israili vuracaktır. biz mi ne yapacağız, elimiz armut taşlamayacak! ege adaları var, pkk-pyd, kürt oluşumlarının çaresine bakarız. Türkiye tarihinde zamanalamasıyla çok iyi bir fırsat döneminde. burada dikkat etmemiz gereken abd nin yalanlarına ve ihanetlerine kanmayalım.
Yavaş yavaş ortaya çıkan durum şu, Afrine milliyetçilerin oylarını MHP de toplamak için yani iç siyasette oy kapmak için girilmiş, hazırlık yok, sivilleri tahliye yok, 10 tane tank var, 500 askerle hesapta 10 bin kişiyi kuşatmışlar, haberler tek taraflı veriliyor, yine bir klasik akp kurnazlığı, hem ABD yi pkk yardımcılğı ile suçlayıp hemde ABD başkanı ile görüşüp bilgi vermek. Çirkef siyasetçilerin yine seçim ve oy düzenbazlıkları...
ilginc hem camiye hemde o kadar uzak mesafe cok ilginc
arkadaş bir devletten bir devlete ruket nasil geliyor imkansiz bu iste bir iş var hemde camiye ?????bu ülkede her şey olur olmadimi zaten????
roketi atanları ve attıranları allah helak etsin
aslında işid ordayken girmeliydik ama giremedik çünkü generallerin çoğu fetocuydu zaten senarist Abd
2001 de biten terörü azdıranların, Allah belasını versin .
yav bir kerede halkı aldatmayın tahrik ederek siyasi rant peşinde koşmayın,0 kadar nesafeden PKK nın elinde o camiyi hedef alıp nokta atışı ile vuracak teknoloji yoktur,Ha o rokerleri pyd vs atmıştır fakat camiyi hedef aldı denmesi ciddiyeti yok ediyor.
Sn. Başbakan Bulunduğunuz konum şikayet edecek konum değil.. Bu konuda, Milletin büyük çoğunluğu ve muhalefet partilerinin çoğu desteğini vermiş, yanınızda duruyor. GEREĞİNİ YAPIN . Bizler o saydıklarınızın ne mal olduğunu biliyoruz. Yeterki siz saflık yapıp kandırılmayın. Allahın gazabı o roketleri atanların üzerinde, Rahmeti de şehitlerimizle olsun.
nasıl yerlebir ediliyor anlamıyorum ertesi gün yine atıyorlar bu nasıl iş milli teknolojimiz var insasız hava aracımızı 24 saat silahlı şekilde orada uçursanız kafalarını kaldıramazlar pisi pisine ölüyor vatandaşlarımız buna izin vermeyin artık ya
O kadar içeri girdik nereden geliyor la bu roketler
suriye nin toprak bütünlüğüne saygılıyız diyenler suriyenin ayrılıkçı pkk sı ile birlikte iş yapıyor.suriyenin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği önemliyse muhatabın çeteler değil suriye hükümeti olmalıydı..üstelik şimdi hedef gösterdiğin pyd yi silahlarıyla bizim ülkemizden geçirip oraya sen sktun..ama oy veren gerizekalı sığırlar bunları görmez....
bizim millet olarak roket savarımız yokmu acaba!..
Yerel halk roketlerin iktidar tarafından atıldığını söylüyor Sayın Başbakan..
ESAT 'A KARŞI OLUNDUĞU TARİHLERDE ,ÇOK DEĞİL RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİHLERDE Kİ HARİTALARDA AFRİN BÖLGESİNDE HAKİM VE YERLEŞİK GÜÇ EL-NUSRA HAKİMİYETİNDE GÖSTERİLİYORDU.HANGİ ARA BUNLAR PYD İLE YER DEĞİŞTİRDİ VE NEDEN EL-NUSRA YA KARŞI HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR.EĞER BİRLİKTE İSEK NEDEN HABERLERDE BAHSEDİLMİYOR.
Başbakan ne diyor okuyun da öyle yazın.İyi aydınlatmış.
adamlar o kadar mesafeden camiyi bilerek isabet ettirebiliyorlarsa daha yakın bulunan tankınızı topunuzu mevzinizi hedef alırlar. bu tamamen dine yapılmış saldırı görünümü vererek cahil halkı din ayağına galeyana getirme operasyonudur. bunu kullanacağınızı bile bile adamlar camiyi niye hedef alsınlar ki akıl var nizam var.
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