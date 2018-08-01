Yıldırımın isabet eden çoban yaralandı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban Arif Cicioğlu (50), yıldırımın isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatan Arif Cicioğlu'na yıldırım isabet etti. Olayda sağ kolundan yaralanan çoban, çevredekilerin yardımıyla, Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Cicioğlu, tedaviye alındı.
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