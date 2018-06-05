Yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü

Şanlurfa'nın Harran ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tahılalan Mahallesi'nde tarlada çalışan Leyla Çiçek'e (14) yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan Çiçek, yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiçek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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