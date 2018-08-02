Yıldırımın isabet ettiği savcının hayatını kaybetmesi

Cenaze törenine, Karabük Valisi Kemal Çeber, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, Karabük İl Jandarma Komutan Vekili Albay Önder Şevik, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkın, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçeye bağlı Şevkiler köyünde dün tarlada çalışırken sağanak başlayınca altına sığındıkları ağaca yıldırımın isabet etmesi sonucu İbrahim, Muhammed Enes, Sevgi ve Aziz Yıldız ile Semih Arıcı yaralanmış, Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 27 yaşındaki savcı İbrahim Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan İbrahim Yıldız'ın geçen hafta evlendiği eşiyle düğün yapmak için memleketi Eskipazar'a geldiği ve ailesine yardım etmek için tarlaya gittiği belirtilmişti.

