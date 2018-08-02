Yıldırımın isabet ettiği savcının hayatını kaybetmesi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden savcı İbrahim Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.
Eskipazar Devlet Hastanesi morgundan alınan savcı Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçe merkezindeki Yusufbey Camisi'ne getirildi.
Rahatsızlığı nedeniyle oksijen tüpleriyle cenaze törenine katılan savcının babası Nuri Yıldız, taziyeleri kabul etti.
Savcı Yıldız'ın geçen hafta evlendiği eşi Emel Yıldız'ın, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Cenaze törenine, Karabük Valisi Kemal Çeber, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, Karabük İl Jandarma Komutan Vekili Albay Önder Şevik, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkın, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Savcı İbrahim Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
İlçeye bağlı Şevkiler köyünde dün tarlada çalışırken sağanak başlayınca altına sığındıkları ağaca yıldırımın isabet etmesi sonucu İbrahim, Muhammed Enes, Sevgi ve Aziz Yıldız ile Semih Arıcı yaralanmış, Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 27 yaşındaki savcı İbrahim Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan İbrahim Yıldız'ın geçen hafta evlendiği eşiyle düğün yapmak için memleketi Eskipazar'a geldiği ve ailesine yardım etmek için tarlaya gittiği belirtilmişti.
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