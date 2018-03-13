Yıldırım’ın projelerine uluslararası övgü

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi’nde (BEDESTEM) konuklarını ağırlayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi. Merkezde yürütülen diksiyon kursu, işaret dili kursu, müzik kursu ile psikolojik danışmanlık ve eğitim birimini konuklarıyla inceleyen Başkan Edebali, Yıldırım’ıninsan odaklı yürütülen çalışmalarla dezavantajlılara pozitif hizmetler sunan bir yapıya sahip olduğunu aktardı.

İlçedeki hizmetlerde insana ve dezavantajlılara dokunan projeler yürütmeyi önemsediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hizmetlerin daha verimli olması için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü bünyemizde oluşturduk. Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen faaliyetlerden biri olan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen İSKEP kapsamında Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi’nde değerli misafirlerimizi ağırlayarak faaliyetlerimizi aktardık. Yerel yöneticiler olarak insana ve özellikle dezavantajlılara dokunan hizmetleri oldukça önemsiyoruz. Engelliler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve mültecilere yönelik yaptığımız hizmetleri büyük önem veriyoruz” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Ankara’daki ofisimizden çıkarak sahadaki çalışmaları yerinde incelemek, dosyalar yerine projeleri yürüten insanları görmek çok önemli. Belediye bünyesinde yürütülen pozitif hizmetlere şahit olmak bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.