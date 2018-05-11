Yıldırımın yere düşme anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yağışın ardından, Siverek-Çermik karayoluna yıldırımın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar ile yağmur öğleden sonra sağanağa dönüştü. Yağışın etkili olduğu Siverek-Çermik karayolunda düşen yıldırım, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Feribot Kavşağı'nda bulunan çeşmenin yakınlarına düşen yıldırım, çevrede korkulu anların yaşanmasına sebep oldu. Yıldırımın isabet ettiği yerde hasar meydana geldi.

Cadde esnafı Medet Güzen, yaptığı açıklamada gök gürültüsünden korktuklarını belirterek, "Hava yağışlıydı, o esnada iş yerinin orada duruyorduk. Öyle bir gürültü çıktı ki yeri sarstı. Sonradan kameradan inceledik ki buraya şimşek düşmüş. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.

Yıldırımın düşme anında iş yerinde oturduklarını anlatan Mehmet Fatih Buğdaycı da alandaki taşların yıldırımla kırıldığını ve dağıldığını ifade etti.

