"Yıldırımların Efendisi" anısına mini robotlar tasarlayıp yarıştırdılar

10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan köyünde doğan Tesla, 7 Ocak 1943'te ABD'nin New York kentinde hayatını kaybetti. İcatlarıyla bilim ve teknolojide çığır açan Tesla, elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak da biliniyor.

Bu arada, Tesla'nın doğum yıl dönümü sebebiyle Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bilim Tanıtım Merkezi tarafından organize edilen ve jüri takibinde gerçekleştirilen yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye giren yarışmacılara bilimsel yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak dergi ve materyallar hediye edildi.

Takımlar daha sonra kurulan düzenekte bu mini robotları yarıştırdı.

Elektrik alanında yaptığı buluşlarla adeta dünyanın çehresini değiştiren Sırp kökenli Tesla'nın doğumunun 162. yılı için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Belgrad'da "genç bilim adamları" oluşturdukları takımlarla en hızlı ve güzel robotları yapmaya çalıştı.

"Yıldırımların Efendisi" olarak da anılan bilim adamı Nikola Tesla'nın doğumunun 162. yılı sebebiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "robot maratonu" yapıldı.

Kablosuz iletişim, x-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi modern hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak gösteriliyor.

Tesla, 7 yaşına kadar yaşadığı Smiljan köyündeki evde dünyayı değiştirecek fikirlerin temellerini henüz çocuk yaşta atmaya başladı.

Evin kenarındaki derede suyun gücünü keşfeden mucit, yıllar sonra Niagara Şelaleleri'ne kuracağı ve elektriğin şehirlerde kullanılmasında temel teşkil edecek devrim niteliğindeki su türbininin kağıttan ilk örneklerini de burada oyun oynarken yaptı.

ABD'ye 1884'te gitmesinden sonra bilim dünyasında çabucak adından söz ettiren Tesla, özellikle Thomas Edison ile yaşadığı bilimsel mücadeleyle biliniyor.

Tesla'nın adı, Belgrad'daki havalimanının yanı sıra cadde, sokak ve okullarda yaşatılıyor.

