HABER

"Yıldırımların Efendisi" anısına mini robotlar tasarlayıp yarıştırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bilim adamı Nikola Tesla'nın doğumunun 162. yılı dolayısıyla "robot maratonu" düzenlendi

"Yıldırımların Efendisi" olarak da anılan bilim adamı Nikola Tesla'nın doğumunun 162. yılı sebebiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "robot maratonu" yapıldı.

Elektrik alanında yaptığı buluşlarla adeta dünyanın çehresini değiştiren Sırp kökenli Tesla'nın doğumunun 162. yılı için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Belgrad'da "genç bilim adamları" oluşturdukları takımlarla en hızlı ve güzel robotları yapmaya çalıştı.

Takımlar daha sonra kurulan düzenekte bu mini robotları yarıştırdı.

Bilim Tanıtım Merkezi tarafından organize edilen ve jüri takibinde gerçekleştirilen yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye giren yarışmacılara bilimsel yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak dergi ve materyallar hediye edildi.

Nikola Tesla'nın doğum günü Sırbistan'da "Bilim Günü" olarak kutlanıyor.

Bu arada, Tesla'nın doğum yıl dönümü sebebiyle Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de bir dizi etkinlik düzenlendi.

- "Yıldırımların Efendisi"

10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan köyünde doğan Tesla, 7 Ocak 1943'te ABD'nin New York kentinde hayatını kaybetti. İcatlarıyla bilim ve teknolojide çığır açan Tesla, elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak da biliniyor.

Kablosuz iletişim, x-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi modern hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak gösteriliyor.

Tesla, 7 yaşına kadar yaşadığı Smiljan köyündeki evde dünyayı değiştirecek fikirlerin temellerini henüz çocuk yaşta atmaya başladı.

Evin kenarındaki derede suyun gücünü keşfeden mucit, yıllar sonra Niagara Şelaleleri'ne kuracağı ve elektriğin şehirlerde kullanılmasında temel teşkil edecek devrim niteliğindeki su türbininin kağıttan ilk örneklerini de burada oyun oynarken yaptı.

ABD'ye 1884'te gitmesinden sonra bilim dünyasında çabucak adından söz ettiren Tesla, özellikle Thomas Edison ile yaşadığı bilimsel mücadeleyle biliniyor.

Tesla'nın adı, Belgrad'daki havalimanının yanı sıra cadde, sokak ve okullarda yaşatılıyor.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldıAli İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldı
Belediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belgrad doğum günü Nikola Tesla Robot Maratonu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.