HABER

"Yıldırımların Efendisi" Tesla'nın anısı Belgrad'daki müzede yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak anılan Nikola Tesla'ya ait özel eşyaların da sergilendiği Belgrad'daki müze, ziyaretçilerine bu önemli bilim insanını ve icatlarını yakından tanıma imkanı sunuyor - Müze Küratörü Vladimir Peric: - "Tesla, 20. yüzyılı icad eden kişidir"

BELGRAD (AA) - BOJANA STOJANOVİC - Elektrik alanında yaptığı buluşlarla adeta dünyanın çehresini değiştiren Sırp kökenli bilim insanı Nikola Tesla'nın anısı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendi adını taşıyan ve birçok özel eşyasının sergilendiği müzede yaşatılıyor.

Elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak anılan ve kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi çok sayıda fikrin öncüsü olan Tesla, doğumunun 162. yılında farklı programlarla anılacak.

10 Temmuz 1856'da bugün Hırvatistan sınırları içinde kalan Smiljan köyünde doğan Tesla'nın doğum günü, Sırbistan'da Bilim Günü olarak kutlanıyor.

Başkent Belgrad'da bulunan ve ünlü bilim insanına ait özel eşyaların yanı sıra icatlarının da sergilendiği Nikola Tesla Müzesi, ziyaretçilerine Tesla'yı yakından tanıma imkanı sunuyor.

Müze Küratörü Vladimir Peric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tesla'yı "20. yüzyılı icad eden kişi" olarak nitelendirerek, Sırp bilim insanının bulduğu indüksiyon motorunun, bugün en küçük mutfak aletlerinden fabrikalardaki dev makinelerine kadar birçok yerde kullanıldığına işaret etti.

7 Ocak 1943'te ABD'de hayatını kaybeden Tesla'nın bugünün yaşam standartlarını düşünerek hareket ettiğini söyleyen Peric, gözlerini Balkanlar'ın küçük bir köyünde açan Tesla'nın tüm dünyaca bilinen bir isim haline geldiğini vurguladı.

Müzenin iki kısımdan oluştuğunu anlatan Peric, "İlk kısımda Tesla'nın icatlarını ve fikirlerini interaktif bir şekilde inceleme imkanı sunuyoruz. İkinci kısımda ise onun kişisel eşyaları ve kitapları sergileniyor." dedi.

Peric, müzede en çok dikkat çeken icatların kablosuz iletişim ve uzaktan kumanda olduğunu belirterek, bu buluşların devrim niteliğinde olduğunu ifade etti.

Tesla'nın müzedeki kişisel eşyalarının ise ünlü bilim insanının kuzeni Sava Kosanovic tarafından bizzat Belgrad'a getirildiği söyleyen Peric, Tesla'nın doğum gününde düzenleyecekleri farklı programlara dair şunları söyledi:

"Öncelikle müzemiz 20.00'ye kadar açık kalacak. Ayrıca, tarihi Zemun beldesinde de Tesla'nın çalışmalarından oluşan bir fotoğraf sergisi açılacak. Ağır bazı hastalıklarla mücadele eden çocukları da ziyaret edip onlara Tesla'nın icatlarını anlatacağız."

- "Robot yarışı" düzenlenecek

Belgrad'daki Bilim Tanıtım Merkezinden Danijela Vucicevic de Nikola Tesla'nın 162. doğum günü dolayısıyla tüm hafta boyunca bir dizi program düzenleyeceklerini söyledi.

"Bilim Topluluğu" tarafından Belgrad'da robot yarışı düzenleneceğini aktaran Vucicevic, "Robotlara ilginiz varsa, Belgrad'da düzenlenecek bu maratona mutlaka katılmalısınız." dedi.

- "Yıldırımların Efendisi"

İcatlarıyla bilim ve teknolojide çığır açan Tesla, elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak da biliniyor.

10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan köyünde doğan Tesla, 7 Ocak 1943'te ABD'nin New York kentinde hayatını kaybetti.

Kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak gösteriliyor.

Tesla, 7 yaşına kadar yaşadığı Smiljan köyündeki evde dünyayı değiştirecek fikirlerin temellerini henüz çocuk yaşta atmaya başlarken, evin kenarındaki derede suyun gücünü keşfeden bu mucit, yıllar sonra Niagara Şelaleleri'ne kuracağı ve elektriğin şehirlerde kullanılmasında temel teşkil edecek devrim niteliğindeki su tribünlerinin kağıttan ilk örneklerini de burada oyun oynarken yaptı.

1884'te ABD'ye gitmesinden sonra bilim dünyasında çabucak adından söz ettiren Tesla, özellikle Thomas Edison ile yaşadığı bilimsel mücadeleyle biliniyor.

Sırp halkı için önemli biri olan Tesla'nın adı, bugün Belgrad'daki havalimanının yanı sıra cadde, sokak ve okul adlarında da yaşatılıyor.

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Gürcü ressamın Türkiye tutkusuGürcü ressamın Türkiye tutkusu
CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum yıl dönümü etkinlik Nikola Tesla sırbistan

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

İlginizi Çekebilir

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.