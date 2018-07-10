"Yıldırımların Efendisi" Tesla'nın anısı Belgrad'daki müzede yaşatılıyor

BELGRAD (AA) - BOJANA STOJANOVİC - Elektrik alanında yaptığı buluşlarla adeta dünyanın çehresini değiştiren Sırp kökenli bilim insanı Nikola Tesla'nın anısı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendi adını taşıyan ve birçok özel eşyasının sergilendiği müzede yaşatılıyor. Elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak anılan ve kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi çok sayıda fikrin öncüsü olan Tesla, doğumunun 162. yılında farklı programlarla anılacak. 10 Temmuz 1856'da bugün Hırvatistan sınırları içinde kalan Smiljan köyünde doğan Tesla'nın doğum günü, Sırbistan'da Bilim Günü olarak kutlanıyor. Başkent Belgrad'da bulunan ve ünlü bilim insanına ait özel eşyaların yanı sıra icatlarının da sergilendiği Nikola Tesla Müzesi, ziyaretçilerine Tesla'yı yakından tanıma imkanı sunuyor. Müze Küratörü Vladimir Peric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tesla'yı "20. yüzyılı icad eden kişi" olarak nitelendirerek, Sırp bilim insanının bulduğu indüksiyon motorunun, bugün en küçük mutfak aletlerinden fabrikalardaki dev makinelerine kadar birçok yerde kullanıldığına işaret etti.

7 Ocak 1943'te ABD'de hayatını kaybeden Tesla'nın bugünün yaşam standartlarını düşünerek hareket ettiğini söyleyen Peric, gözlerini Balkanlar'ın küçük bir köyünde açan Tesla'nın tüm dünyaca bilinen bir isim haline geldiğini vurguladı. Müzenin iki kısımdan oluştuğunu anlatan Peric, "İlk kısımda Tesla'nın icatlarını ve fikirlerini interaktif bir şekilde inceleme imkanı sunuyoruz. İkinci kısımda ise onun kişisel eşyaları ve kitapları sergileniyor." dedi. Peric, müzede en çok dikkat çeken icatların kablosuz iletişim ve uzaktan kumanda olduğunu belirterek, bu buluşların devrim niteliğinde olduğunu ifade etti. Tesla'nın müzedeki kişisel eşyalarının ise ünlü bilim insanının kuzeni Sava Kosanovic tarafından bizzat Belgrad'a getirildiği söyleyen Peric, Tesla'nın doğum gününde düzenleyecekleri farklı programlara dair şunları söyledi: "Öncelikle müzemiz 20.00'ye kadar açık kalacak. Ayrıca, tarihi Zemun beldesinde de Tesla'nın çalışmalarından oluşan bir fotoğraf sergisi açılacak. Ağır bazı hastalıklarla mücadele eden çocukları da ziyaret edip onlara Tesla'nın icatlarını anlatacağız."