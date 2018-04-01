Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırım Belediyesi ülke çapında ün yapmış isimleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’nin gözde gençlik oluşumlarından ‘Sözler Köşkü’ ekibi, ‘Cennete Gidemezsek Yandık’ adlı söyleyişiyle ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde ağırlıklı olarak gençlerin katılımıyla gerçekleşen programda Murat Çağırcı, Ceyhun Yılmaz ve Mert Güngör güncel örneklerle gençliğe, iman hakikatleri, ahiret ve gençlik dönemlerinde yapılan hataların büyük günahlara yol açtığını belirterek gençlere önemli nasihatlerde bulundu. Önce kendi imanlarını kurtarmak ardından ise başkalarının imanının kurtulmasına vesile olmak amacıyla bu oluşumu kurduklarını belirten Murat Çağırcı, “Sahabe mesleği, peygamber mesleği bunu gerektiriyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), madem ki biz onu seviyoruz, örnek alıyoruz onun da en sevdiği tarz Rabbimiz’in istediği tarz. O da bir kişinin imanına koşmak, tebliğ etmek. Kişi sevdiğine benzer, biz de bir nevi sevdiğimize benzemeye çalışıyoruz” dedi. Gençlerin toplum içerisinde karşılaştıkları sorunlara değinen Ceyhun Yılmaz ve Mert Güngör de İslami ve felsefe alanlarında komedi türünde bilgiler vererek gençleri hem güldürdü hem de düşündürdü.