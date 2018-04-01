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Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi ülke çapında ün yapmış isimleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.Türkiye’nin gözde gençlik oluşumlarından ‘Sözler Köşkü’ ekibi, ‘Cennete Gidemezsek Yandık’ adlı söyleyişiyle ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi ülke çapında ün yapmış isimleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.
Türkiye’nin gözde gençlik oluşumlarından ‘Sözler Köşkü’ ekibi, ‘Cennete Gidemezsek Yandık’ adlı söyleyişiyle ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde ağırlıklı olarak gençlerin katılımıyla gerçekleşen programda Murat Çağırcı, Ceyhun Yılmaz ve Mert Güngör güncel örneklerle gençliğe, iman hakikatleri, ahiret ve gençlik dönemlerinde yapılan hataların büyük günahlara yol açtığını belirterek gençlere önemli nasihatlerde bulundu. Önce kendi imanlarını kurtarmak ardından ise başkalarının imanının kurtulmasına vesile olmak amacıyla bu oluşumu kurduklarını belirten Murat Çağırcı, “Sahabe mesleği, peygamber mesleği bunu gerektiriyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), madem ki biz onu seviyoruz, örnek alıyoruz onun da en sevdiği tarz Rabbimiz’in istediği tarz. O da bir kişinin imanına koşmak, tebliğ etmek. Kişi sevdiğine benzer, biz de bir nevi sevdiğimize benzemeye çalışıyoruz” dedi. Gençlerin toplum içerisinde karşılaştıkları sorunlara değinen Ceyhun Yılmaz ve Mert Güngör de İslami ve felsefe alanlarında komedi türünde bilgiler vererek gençleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

“Çağın aktörleri olun”
Programa katılarak gençleri selamlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yaşadığımız dönem bilişim ve teknoloji çağı. Herkesin elinde akıllı telefonlar, sosyal medya ve sınırsız bir bilgi iletişim ağı var. Böyle bir yaşama bakıldığı zaman konforlu bir yaşam olduğu zannedilen süreç önemli handikaplar içeriyor. Bu kadim medeniyetin evlatlarının seyircilikten çıkarak çağın aktörleri olması gerekir. Güçlü toplum yapımızı muhafaza etmek adına hayatı ilimle, irfanla, hakikatle, kültürümüzle ve değerlerimizle okuyabilen nesiller oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bugün, yarına, dünle beslenerek yol alır. Geçmişini iyi bilen, değerlerine sahip çıkan bir kuşak ortaya çıkarmalıyız” dedi. Programın sonunda Yıldırım’da gördükleri ilgiden duydukları memnuniyetini dile getiren Sözler Köşkü ekibi, katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

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Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi
2 / 7

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi
3 / 7

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi
4 / 7

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi
5 / 7

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi
6 / 7

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi
7 / 7

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi

Yıldırımlı gençlerden Sözler Köşkü’ne yoğun ilgi
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