Yıldırımlılar tabiatla iç içe

Kentsel dönüşümü sosyal alanlarla tamamlayan Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni mesire alanları kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık, Balaban ve 75. Yıl mahallelerinde planlanan mesire alanlarıyla tabiî güzellikleri bünyesinde barındıran yeni sosyal alanları ilçeye kazandıracak. Yıldırım, Cumalıkızık mirasını gelecek nesillere aktarma çalışmalarının yanında turistlerin uğrak yeri olan merkeze değer katacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapısı korunan Cumalıkızık’ta insanların şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak tabiatla bütünleşeceği, spor yapabileceği bir mesire alanı oluşturuluyor.

Yıldırım Belediyesi, Balaban Mahallesi’ne vatandaşların dinlenerek vakit geçirebilecekleri mesire alanı kazandırıyor. 51 bin 523 metrekare alan üzerinde planlanan Balaban Mesire Alanı, şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlara nefes alacakları bir yer olacak. Piknik alanları, yürüyüş yolları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, adrenalin park, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak mesire alanı insanların yeşille kucaklaşmasına imkan tanıyacak. Bakanlıktan onayı alınan proje bünyesinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, kır lokantası, kır kahvesi, bisiklet yolu ve spor alanı bulunuyor.

Cumalıkızık’a kazandırılacak mesire alanının Yıldırımlılarla birlikte bütün yerli ve yabancı turistlere hizmet vererek tarih ve doğa turizminin canlanmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Cumalıkızık, kadim medeniyetimizden bizlere kalan önemli bir miras. Bu mirası aslına uygun olarak koruma ve yaşatma adına sürdürdüğümüz çalışmaların yanında turizm potansiyeli yüksek olan bölgemize, içerisinde piknik alanları, kır lokantası, kır kahvesi, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanı bulunan, insanlarımızın doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği ve aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği bir mesire alanı oluşturarak Yıldırım’a yeni bir sosyal alan kazandıracağız” diye konuştu.