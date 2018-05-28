"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi Fransa'da ziyarete açılacak

İSTANBUL (AA) - Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dış dünyayla siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri, Sultan II. Abdülhamid’in fotoğraf koleksiyonu üzerinden yansıtan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi, Fransa'da sanatseverlerle buluşacak.
19. yüzyılda Osmanlı Fransa ilişkilerini de gösteren fotoğrafların yer aldığı sergi, Paris Büyükelçiliği ve Lyon Başkonsolosluğunun katkılarıyla yarın Lyon Belediye Binasında açılacak.
Fotoğraf sanatçısısı Kamil Fırat'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Aynı sergi, 9 Haziran'da ise Vienne şehrinde ziyarete açılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen sergi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlandı.
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- "Saraydan Bakmak" adlı belgesel de gösterilecek
Sergi kapsamında, 911 albüm ve 36 bin 585 kare fotoğraftan müteşekkil eşsiz bir hazine olan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun hikayesini anlatan, "Saraydan Bakmak" adlı belgesel filmin gösterimi de yapılacak.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ümran Safter'in, danışmanlığını ise Kamil Fırat ile Melek Özyetgin'in yaptığı belgesel, Fransızca alt yazılı olarak sunulacak.
Sadece Türkiye için değil dünya kültürü için de eşsiz değere sahip kültürel bir miras olan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Osmanlı'nın farklı toplumlarla kesişen yollarının tanıtılmasının amaçlandığı proje, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çeşitli yayın ve etkinliklerle dünyaya tanıtılmaya devam edecek.
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