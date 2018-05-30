"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi Fransa'da ziyarete açıldı

LYON (AA) - Osmanlı Devleti'nin son döneminde dünyayla siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini, Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonu üzerinden yansıtan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi, Fransa'da sanatseverlerle buluştu.
19'uncu yüzyılda Osmanlı-Fransa ilişkilerini de gösteren fotoğrafların yer aldığı sergi, Paris Büyükelçiliği ve Lyon Başkonsolosluğunun katkılarıyla Lyon Belediye binasında açıldı.
Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'den oluşan 4 ayaklı bir çalışmanın planlandığını kaydeden serginin küratörü Kamil Fırat, "Toplumlar arasındaki ilişkiler uzun tarihe yayıldığı için inişli çıkışlıdır. Bunun kırıldığı tek yer var, kültür alanı. Bütün toplumları birbirine yaklaştıran alan. Çünkü orada, ortak dilin yakalandığı ortak kodlar vardır. Bu anlamda da buradaki etkinliğin buna hizmet ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim burada açmış olduğumuz sergi, gösterilecek film buna bir katkı sağladıysa yeter diye düşünüyorum." dedi.
Açılışa, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar'ın yanı sıra aralarında 6. Bölge Belediyesinin Kültür ve Kültürel Varlıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Florence Darbon'un da olduğu çok sayıda davetli katıldı.
- "Saraydan Bakmak" adlı belgesel filminin gösterimi
Açılış töreninin ardından, 911 albüm ve 36 bin 585 kare fotoğraftan oluşan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun hikayesini anlatan, yapımcı ve yönetmenliğini Ümran Safter'in, danışmanlığını ise Kamil Fırat ile Melek Özyetgin'in yaptığı "Saraydan Bakmak (Through Ottoman Eyes/A Travers Le Regard Ottoman)" belgesel filminin gösterimi yapıldı. Fransızca alt yazılı gösterimi yapılan belgesel filmin ilk yurt dışı gösterimi ise nisan ayında Londra'da yapılmıştı.
7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek sergi, 9 Haziran'dan itibaren de Vienne şehrinde ziyarete açılacak.
Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019 yılı için "UNESCO Dünya Belleği Mirası Listesi"ne Türkiye'nin 2 adayından biri olarak belirlenmişti.
Sergi, daha önce Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezinde ve Fransa'nın doğusundaki Nancy kentinde sanatseverlerle buluşmuştu.
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