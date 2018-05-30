HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi Fransa'da ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:48 | Son Güncelleme

2019 yılı için "UNESCO Dünya Belleği Mirası Listesi"ne Türkiye'nin 2 adayından biri olarak belirlenen fotoğraf koleksiyonunun sergisi, Lyon şehrinde sanatseverlerle buluştu

LYON (AA) - Osmanlı Devleti'nin son döneminde dünyayla siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini, Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonu üzerinden yansıtan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi, Fransa'da sanatseverlerle buluştu.

19'uncu yüzyılda Osmanlı-Fransa ilişkilerini de gösteren fotoğrafların yer aldığı sergi, Paris Büyükelçiliği ve Lyon Başkonsolosluğunun katkılarıyla Lyon Belediye binasında açıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'den oluşan 4 ayaklı bir çalışmanın planlandığını kaydeden serginin küratörü Kamil Fırat, "Toplumlar arasındaki ilişkiler uzun tarihe yayıldığı için inişli çıkışlıdır. Bunun kırıldığı tek yer var, kültür alanı. Bütün toplumları birbirine yaklaştıran alan. Çünkü orada, ortak dilin yakalandığı ortak kodlar vardır. Bu anlamda da buradaki etkinliğin buna hizmet ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim burada açmış olduğumuz sergi, gösterilecek film buna bir katkı sağladıysa yeter diye düşünüyorum." dedi.

Açılışa, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar'ın yanı sıra aralarında 6. Bölge Belediyesinin Kültür ve Kültürel Varlıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Florence Darbon'un da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

- "Saraydan Bakmak" adlı belgesel filminin gösterimi

Açılış töreninin ardından, 911 albüm ve 36 bin 585 kare fotoğraftan oluşan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun hikayesini anlatan, yapımcı ve yönetmenliğini Ümran Safter'in, danışmanlığını ise Kamil Fırat ile Melek Özyetgin'in yaptığı "Saraydan Bakmak (Through Ottoman Eyes/A Travers Le Regard Ottoman)" belgesel filminin gösterimi yapıldı. Fransızca alt yazılı gösterimi yapılan belgesel filmin ilk yurt dışı gösterimi ise nisan ayında Londra'da yapılmıştı.

7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek sergi, 9 Haziran'dan itibaren de Vienne şehrinde ziyarete açılacak.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019 yılı için "UNESCO Dünya Belleği Mirası Listesi"ne Türkiye'nin 2 adayından biri olarak belirlenmişti.

Sergi, daha önce Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezinde ve Fransa'nın doğusundaki Nancy kentinde sanatseverlerle buluşmuştu.

PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
Artvin'de yağış, sel ve heyelana yol açtı - Ek fotoğraflarArtvin'de yağış, sel ve heyelana yol açtı - Ek fotoğraflar
Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti: Suya kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybetti (Ek) Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti: Suya kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybetti (Ek) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Saraydan Bakmak" Lyon Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

İYİ Parti'de deprem! Manisa Salihli yönetimi topluca istifa etti!

İYİ Parti'de deprem! Manisa Salihli yönetimi topluca istifa etti!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İlginizi Çekebilir

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.