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Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Şarkısının 24 Haziran seçimlerinde kullanılmak istenilmesine dair açıklama yapan Yıldız Tilbe "Ben siyasetin hiçbir tarafında yokum, olmadım. Şarkılarım da olmadı olmayacak" dedi ama vatandaşlar durmadı. Tilbe'nin 'Karpuz getir yiyeyim' şarkısını Muharrem İnce'ye uyarlayıp sosyal medyada paylaşan adama yorum yağdı

24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye sosyal medyadan bir vatandaşın şarkılı desteği büyük ilgi gördü. Yurttaş, Yıldız Tilbe'nin 'Karpuz Getir Yiyelim' şarkısını Muharrem İnce'ye kendine has bir yorumla uyarladı.

Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Şarkının uyarlamasındaki, "Adana'nın karpuzu kesmecedir kesmece, daha sana oy vermem bana münafık deme. Karpuz getir keseyim, ince ince dileyim, haziranda oyumu CHP'ye vereyim. Karpuz kestim elleme, CHP'nin adayı gariban Muharrem İnce...' cümleleri dikkat çekti.

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Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...
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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri yıldız tilbe muharrem ince

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