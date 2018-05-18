Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye sosyal medyadan bir vatandaşın şarkılı desteği büyük ilgi gördü. Yurttaş, Yıldız Tilbe'nin 'Karpuz Getir Yiyelim' şarkısını Muharrem İnce'ye kendine has bir yorumla uyarladı.

Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Şarkının uyarlamasındaki, "Adana'nın karpuzu kesmecedir kesmece, daha sana oy vermem bana münafık deme. Karpuz getir keseyim, ince ince dileyim, haziranda oyumu CHP'ye vereyim. Karpuz kestim elleme, CHP'nin adayı gariban Muharrem İnce...' cümleleri dikkat çekti.



