Yıldız Tilbe Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.
Ünlü şarkıcı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen "Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri" kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.
Konserde, son çıkardığı "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen parçalarını seslendiren ünlü şarkıcıya hayranları da eşlik etti.
Yoğun ilginin yaşandığı konserde, tüm biletlerin tükenmesinden dolayı Yıldız Tilbe, 25 Temmuz'da da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.
İki bölümden oluşan konserde Yıldız Tilbe, gece yarısına kadar sahnede kaldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum