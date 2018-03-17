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Yıldız’dan 18 Mart Çanakkale mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün Çanakkale Zaferimizin 103.

Yıldız’dan 18 Mart Çanakkale mesajı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Askeri zaferlerin genelde taarruzi bir harekatın sonunda kazanıldığı bilinmektedir. Oysaki Çanakkale zaferi savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğratmış olduğu büyük bir kahramanlık örneğidir. Bu örnek zayıf anında bile ’Çanakkale geçilmez’ dedirten bir inancın mirasçısı olan bu milletin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tarihe birlik, kardeşlik, dayanışma cesaret ve mücadele ruhuyla oluşturduğu destansı kahramanlıktan kaynaklanmaktadır.
Bu kahramanlık destanıyla milletimiz: vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini ve neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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