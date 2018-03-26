Yıldızeli’nde ’Kitap Cafe’ açıldı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen Sivas Valiliği koordinasyonunda, Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan ’Yıldızelimiz, Kültür Evimiz’ adlı Kitap Kafe projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Karadağ, ilçeye hizmet etmek amacıyla projelerin devam edeceğini belirterek Kitap Kafe’nin hayırlı olmasını diledi.

Karadağ,"Yavu Ortaokulu ve İMKB Cumhuriyet İlkokulunda hizmete giren Z-kütüphanelerden sonra Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan ilçemizin üçüncü kütüphanesi Kitap Kafe ile çeşitli sosyal etkinlikler, kitap okuma faaliyetleri, satranç turnuvaları ve kültür gezileri de gerçekleştireceğiz." dedi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, AK Parti İlçe Başkanı Zahit Doğan, kurum müdürleri vatandaşlar katıldı.