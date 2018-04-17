Yıldızlar altında Zerzevan kalesi fotoğraflandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzavan Kalesi yıldız pozlamak için gelen fotoğrafçılara ev sahipliği yaptı.

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta olan ve 60 dönümlük alanda üzerinde bulunan Zerzavan kalesi kaya mezarları su sarnıçları Mithras Tarikatı’na ait yeraltı tapınağı gibi önemli mekanlar barındırmakta. Son dönemlerde turistlerinde ilgisini çekmeye başlayan Zerzavan kalesi son olarak Fotono21 fotoğraf derneği üyelerini ağırladı. Uzun zamandır bölgede gönüllü olarak fotoğraflar çeken dernek üyeleri üstü kadar altı da tarih olan Zerzavan kalesinde yıldız pozladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Fotono21 fotoğraf derneği başkanı Mehmet Kılıçolğu, dernek olarak Diyarbakır’a ait tüm görsellerin daha görünür kılınması için tüm bölgeyi fotoğrafladıklarını söyledi. Zerzavan kalesinde uzun pozlama yapmayı uzun zamandır planladıklarını ve bölgenin turizme kazandırılmasında fotoğraf sanatının büyük önem taşıdığının söyleyen Kılıçoğlu, yıldız pozlama çekim tekniği hakkında da bilgiler verdi. Kılıçoğlu, "Fotoğraf makineleri ile normal şartlarda gözümüzün göremediği şeyleri görmek, doğadaki olayları olduğundan daha yavaş ya da hızlı enstantaneler ile anlatmak mümkündür. Yıldız pozlamak için bulb modu tercih edilir. Yıldız izleri çekilecek ise en düşük İSO değerlerinde uzun süreli pozlamalar Samanyolu ya da sadece yıldızların belirginleşmesi isteniyorsa hava şartlarına göre daha yüksek İSO değerleri ile daha yıldız pozlamaya göre daha kısa pozlama süreleri tercih edilir. Fotoğraf makineleri Kuzey yıldızı bulunduktan sonra konuya göre konumlandırılarak kadrajlar hazırlanır. Netleme yapıldıktan sonra 10 dakikalık ilk çekim yapılarak çıkan sonuca göre bir sonraki çekim süresi planlanır. Uzun süre çekim yapmayı istemeyenler 30 saniyelik 100 ve üstü fotoğraf çekerek üst üste bindirme yöntemi ile yıldız pozlamayı tamamlayabilirler" dedi.