Yıldıztepe'de sömestir yoğunluğu

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Yarıyıl tatilinin son günü ve hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı kayak yaparken çocuklar ise kızakla kaymanın tadını çıkardı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine, kayak merkezinde sömestr tatilinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Pistlerimizin durumu çok iyiydi. Sömestr tatili boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi merkeze. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor." dedi.

Ankara'dan kayak yapmak için bölgeye gelen Barbaros Kahveci de Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

Her hafta farklı bir ile giderek yeni yerler keşfettiklerini anlatan Kahveci, "Bu sefer de hem kar görelim hem de bölgeyi tanıyalım diye buraya gelmeye karar verdik. Kar az ama en azından hevesimizi giderdik. Buranın doğası çok güzel." ifadesini kullandı.