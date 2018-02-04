Yıldıztepe'de sömestir yoğunluğu

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.
Yarıyıl tatilinin son günü ve hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı kayak yaparken çocuklar ise kızakla kaymanın tadını çıkardı.
Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine, kayak merkezinde sömestr tatilinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Pistlerimizin durumu çok iyiydi. Sömestr tatili boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi merkeze. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor." dedi.
Ankara'dan kayak yapmak için bölgeye gelen Barbaros Kahveci de Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.
Her hafta farklı bir ile giderek yeni yerler keşfettiklerini anlatan Kahveci, "Bu sefer de hem kar görelim hem de bölgeyi tanıyalım diye buraya gelmeye karar verdik. Kar az ama en azından hevesimizi giderdik. Buranın doğası çok güzel." ifadesini kullandı.
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'
Furkan Vakfı hakkında şok iddia
CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu
TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum