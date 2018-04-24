Yılıdırım-Rajoy ortak basın toplantısı

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Türkiye'deki İspanyol Patriot hava savunma sisteminin görev süresinin 2018 sonuna kadar uzatıldığını, 2019'a ilişkin kararı da en kısa sürede vereceklerini bildirdi. Rajoy, Moncloa Sarayı'nda, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'nin ardından Başbakan Binali Yıldırım ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Zirve çerçevesinde yapılan son toplantının Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Rajoy, bugün de İçişleri, Bayındırlık, Tarım ve Ekonomi bakanlıklarının kendi aralarında görüştüklerini söyledi. Rajoy, yüksek düzeyli toplantıların ekonomik boyutunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu toplantı vesilesiyle İspanyol ve Türk iş adamlarının da bir araya geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin İspanya için stratejik bir ortak olduğunu kaydeden Rajoy, "2010 yılından sonra her iki ülke arasındaki ikili ticaret yüzde 74 oranında arttı. Türkiye bizim ticaretimiz ve yatırımlarımız için önemli bir ülke. Dünyada 11'inci, Avrupa Birliği (AB) dışında da 4. ticaret ortağımız. 2017 yılında her iki ülke arasındaki ikili dış ticaret yüzde 15,3 artış gösterdi önceki yıla oranla." dedi.

Türkiye'nin İspanyol yatırımları içinde de önemli bir ülke olduğunu kaydeden Rajoy, İspanyol firmalarının demiryolu, Marmaray, rafinelerin modernizasyonu gibi stratejik projelere katılım gösterdiğinin altını çizdi. - Terörle mücadele ve savunma Bu projelerin yeni yatırım fırsatlarına da öncülük ettiğini dile getiren Rajoy, görüşmede anayasal haklar gibi bir takım konuların da ele alındığını ifade etti. Rajoy, Avrupa'nın terörle mücadele ve geri dönen yabancı savaşçılar konusunda Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Savunma konularında müşterek tehditler karşısında birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin altını çizdik." diye konuştu. Türkiye'de şu anda 3,5 milyondan fazla mültecinin bulunduğuna dikkat çeken Rajoy, hem Avrupa'nın hem de İspanya'nın bu mültecilerin barınmasına yaptıkları katkıların artırılması üzerinde görüş birliğine vardıklarını dile getirdi. - "Suriye'nin toprak bütünlüğü hepimiz için çok önemli" Rajoy, Suriye'deki durumun herkesi endişelendirdiğini ve soruna siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğün yanı sıra siyasi bütünlüğü de hepimiz için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.