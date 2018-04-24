Yılıdırım-Rajoy ortak basın toplantısı

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Türkiye'deki İspanyol Patriot hava savunma sisteminin görev süresinin 2018 sonuna kadar uzatıldığını, 2019'a ilişkin kararı da en kısa sürede vereceklerini bildirdi.
Rajoy, Moncloa Sarayı'nda, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'nin ardından Başbakan Binali Yıldırım ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.
Zirve çerçevesinde yapılan son toplantının Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Rajoy, bugün de İçişleri, Bayındırlık, Tarım ve Ekonomi bakanlıklarının kendi aralarında görüştüklerini söyledi.
Rajoy, yüksek düzeyli toplantıların ekonomik boyutunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu toplantı vesilesiyle İspanyol ve Türk iş adamlarının da bir araya geldiğine dikkat çekti.
Türkiye'nin İspanya için stratejik bir ortak olduğunu kaydeden Rajoy, "2010 yılından sonra her iki ülke arasındaki ikili ticaret yüzde 74 oranında arttı. Türkiye bizim ticaretimiz ve yatırımlarımız için önemli bir ülke. Dünyada 11'inci, Avrupa Birliği (AB) dışında da 4. ticaret ortağımız. 2017 yılında her iki ülke arasındaki ikili dış ticaret yüzde 15,3 artış gösterdi önceki yıla oranla." dedi.
Türkiye'nin İspanyol yatırımları içinde de önemli bir ülke olduğunu kaydeden Rajoy, İspanyol firmalarının demiryolu, Marmaray, rafinelerin modernizasyonu gibi stratejik projelere katılım gösterdiğinin altını çizdi.
- Terörle mücadele ve savunma
Bu projelerin yeni yatırım fırsatlarına da öncülük ettiğini dile getiren Rajoy, görüşmede anayasal haklar gibi bir takım konuların da ele alındığını ifade etti.
Rajoy, Avrupa'nın terörle mücadele ve geri dönen yabancı savaşçılar konusunda Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Savunma konularında müşterek tehditler karşısında birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin altını çizdik." diye konuştu.
Türkiye'de şu anda 3,5 milyondan fazla mültecinin bulunduğuna dikkat çeken Rajoy, hem Avrupa'nın hem de İspanya'nın bu mültecilerin barınmasına yaptıkları katkıların artırılması üzerinde görüş birliğine vardıklarını dile getirdi.
- "Suriye'nin toprak bütünlüğü hepimiz için çok önemli"
Rajoy, Suriye'deki durumun herkesi endişelendirdiğini ve soruna siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğün yanı sıra siyasi bütünlüğü de hepimiz için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
İki ülke arasındaki politik, kültürel ve ticari ilişkilerin aynı yönde aynı ivme ile artacağına inandıklarını dile getiren Rajoy, "Aramızdaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini, müşterek hedeflerimiz olduğunu, terörle mücadele, güvenlik gibi konularında birlikte çalıştığımızı dile getirdik." ifadelerini kullandı.
Rajoy, ayrıca Akdeniz'in bir barış havzası olması için iki ülkenin birlikte çalışmasının da önemine dikkat çekti.
- Patriotlar
İspanya Başbakanı, Türkiye'deki İspanyol Patriot hava savunma sistemlerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin bir soru üzerine ise şöyle konuştu:
"Adana'da 6 hava savunma sistemi bataryamız var. Orada görev yapan İspanyol kuvvetlerimizi gidip ziyaret ettim. Yapmış oldukları görevden dolayı çok memnun durumdalar. İspanya ve Türkiye olarak vatandaşlarımızın hak, özgürlük ve güvenliklerinin sağlanması ve korunması için NATO bünyesinde ortak çalışıyoruz. 2018'in sonuna kadar bir uzatma yapıldı. Sayın Başbakan İspanya'nın bir sonraki sene için pozisyonunu sordu. Bunu çok iyi bir şekilde gördüğümüzü ve buna ilişkin kararımızı en kısa sürede vereceğimizi kendisine ilettim."
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