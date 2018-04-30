HABER

Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda AA'ya 6 birincilik ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 00:22 | Son Güncelleme

DAGC'nin düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da haber, fotoğraf ve görüntü dalında dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi - Yarışmada Anadolu Ajansı muhabirleri 6 dalda birincilik ödülü aldı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğü muhabirleri 6 dalda birincilik ödülü aldı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway Otel'de gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, törendeki konuşmasında, medyanın çekinmeden, herhangi bir etki altında kalmadan görevini yapan en önemli kurumlardan olduğunu söyledi.

Bölgede 4 ilde valilik yapan birisi olarak mahalli basının gerçeği ve doğruyu halka en hızlı ve doğru şekilde anlatan bir anlayışa sahip olduğunu iyi bildiğini ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada ödül alacak arkadaşlarım çok güzel fotoğraflar ve anlar yakalamışlar, çok güzel konuları haber yapmışlar. Gerçekten birbirinden güzel haberler ortaya çıkmış. Önemli olan şudur, bölgede görev yapan arkadaşlar gerçekten doğruyu vatandaşa en hızlı şekilde anlatıp göstermişlerdir. Bu arkadaşlar vatandaşların doğru haber alma imkanlarına sahip olmalarını sağlamıştır."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise medyanın bölgenin sorunlarını dile getiren ve sorumluluklarını yerine getiren en önemli kurum olduğunu belirtti.

Medyanın yayın yaptığı kent ve bölgedeki problemleri gündeme getirerek şehirlerdeki kültür ve sosyal hayatı zenginleştirmesinin yanı sıra yöneticilerin daha dikkatli davranmasına yardımcı olduğunu dile getiren Sekmen, "Basın bir iletişim aracı olduğu gibi aynı zamanda toplumsallaştırma aracıdır. 140 yılı aşkın süredir ülkemizin en etkin basın tarihine sahip olan Erzurum medyası kente ve kent kültürüne sahip çıkıp korumak konusunda üzerine düşeni yapmıştır." diye konuştu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da programa sponsor olan kurumlara teşekkür ederek, "Yılda bir kez de olsa başarılı gazetecileri ödüllendirmek istedik. Bu akşam ödül alamayan diğer meslektaşlarımız, bizim gözümüzde ödül alanlar kadar başarılı." diye konuştu.

- AA'ya 6 dalda birincilik ödülü

Yarışmada AA muhabirlerinden Yunus Okur haber dalındaki "Köy Çocuklarını Müzik ve Sporla Okullu Yaptı", Fahrettin Gök yaygın fotoğraf dalındaki "Demokrasi Nöbetleri", Hüseyin Demirci haber fotoğrafı dalındaki "Mehmetçik Kış Mesaisinde", Yakup Bakar haber görüntüsü dalındaki "Kazada Kaybolan Gözünü Aradı", Cüneyt Çelik yaygın haber dalındaki "FETÖ üyeleri önemli bilgileri ekmek arasına saklamış" adlı çalışmalarıyla birincilik, AA kameramanı Sagip Sezginer de yaşam görüntüsü kategorisindeki "Elektrik Arızalarına Atlı Müdahale" çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

Vefat edip bugün toprağa verilen Erzurumlu gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu'nun isminin verildiği yarışmanın ödül töreninde, ayrıca ulusal ve yerel medya çalışanlarına da çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı Nazmi Bilgin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
Adıyaman'da korkutan patlama!Adıyaman'da korkutan patlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Gazeteciler ödül töreni

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

İlginizi Çekebilir

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Şehidimizin kimliği belli oldu

Şehidimizin kimliği belli oldu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.