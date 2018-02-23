Yılın en beğenilen gazete ödülü Hürriyet'e

Fatih TURAN - Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü'nce gelenekselleşen 9'uncu KTÜ Medya Ödülleri dağıtıldı. 22 kategorideki ödül töreninde, Hürriyet Gazetesi 'Yılın En Beğenilen Gazetesi' ödülüne layık görüldü. KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen KTÜ Medya Ödüllerinin bu yıl 9'uncusu düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, 22 kategoride ödüller verildi. Törende internet ortamında 1 milyon 622 bin oylamayla belirlenen en iyi seçilen sanatçılar, medya kuruluşları ve medya temsilcileri ödülle layık görüldü. Sunuculuğunu Ümit Erdim'in yaptığı törene, oyuncu Birce Akalay, Bensu Soral, İbrahim Çelikkol, Aytaç Şaşmaz, Miray Daner, DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, film yönetmeni Can Ulkay, Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro Şefi Muhammet Kaçar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Haluk Ayyıldız ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü Başkanı İrem Dilek, ülkece zor günlerden geçildiğini belirterek, vatani görevini yapan tüm askerlere, güvenlik güçlerinde minnetlerini sunduklarını söyledi. YILIN EN BEĞENİLEN GAZETESİ, HÜRRİYET OLDU Yılın enlerine verilen ödül gecesinde, Hürriyet Gazetesi 'Yılın En Beğenilen Gazetesi' ödülüne layık görüldü. Hürriyet Gazetesi adına ödülü Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro Şefi Muhammet Kaçar aldı. Doğan Grubu'nda çalışmaktan ötürü onur duyduğunu kaydeden Kaçar, Hürriyet Gazetesi'nin ödüle ödülle layık görülmesinden dolayı KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü'ne teşekkür etti, öğrenci topluluğuna da eğitimlerinde başarılar diledi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen sponsorlara da ödüllerin verildiği etkinlikte, organizasyona destek veren Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) adına ödülü, TGC Başkan Yardımcısı Haluk Ayyıldız aldı. Etkinlik konser ve KTÜ Dans Topluluğu'nun gösterileriyle sona erdi.