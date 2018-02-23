Yılın en beğenilen gazete ödülü Hürriyet'e

Fatih TURAN- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü'nce 9'uncu KTÜ Medya Ödülleri dağıtıldı. 22 kategorideki ödül töreninde, Hürriyet Gazetesi 'Yılın En Beğenilen Gazetesi' ödülüne layık görüldü.

KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen KTÜ Medya Ödülleri'nin bu yıl 9'uncusu düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, 22 kategoride ödüller verildi. Törende, internet ortamında 1 milyon 622 bin kişinin katıldığı oylamayla sanatçı, medya kuruluşu ve medya temsilcisi kategorilerinde en iyi seçilenlere ödülleri verildi.

Sunuculuğunu Ümit Erdim'in yaptığı törene, DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, dizi ve sinema oyuncuları Birce Akalay, Bensu Soral, İbrahim Çelikkol, Aytaç Şaşmaz, Miray Daner, film yönetmeni Can Ulkay, Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro Şefi Muhammet Kaçar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ayyıldız ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü Başkanı İrem Dilek, ülkece zor günlerden geçildiğini belirterek, vatani görevini yapan tüm askerlere, güvenlik güçlerine minnetlerini sunduklarını söyledi.

YILIN EN BEĞENİLEN GAZETESİ, HÜRRİYET OLDU

Oylama sonucu Hürriyet Gazetesi 'Yılın En Beğenilen Gazetesi' ödülüne layık görüldü. Hürriyet Gazetesi adına ödülü Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro Şefi Muhammet Kaçar aldı. Doğan Grubu'nda çalışmaktan onur duyduğunu kaydeden Kaçar, Hürriyet Gazetesi'nin ödüle layık görülmesinden dolayı KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü'ne teşekkür etti, öğrenci topluluğuna da öğrenimlerinde başarılar diledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen sponsorlara da ödüllerin verildiği etkinlikte, organizasyona destek veren Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) adına ödülü, TGC Başkan Yardımcısı Haluk Ayyıldız aldı.

Etkinlik, konser ve KTÜ Dans Topluluğu'nun gösterileriyle sona erdi.

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