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‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ İESU oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

BU yıl birincisi düzenlenen “İşte İşimiz En İyi Marka Ödülleri” töreninde İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ ödülünü aldı.

‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ İESU oldu

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl birincisi düzenlenen “İşte İşimiz En İyi Marka Ödülleri” töreninde İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ ödülünü aldı. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Hızlı ve de sağlıklı büyüyen, çağdaş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurumuz” dedi.

Farklı alanlarda yaklaşık 50 ödül verilen törende İstanbul Esenyurt Üniversitesi ‘Yılın en hızlı büyüyen üniversitesi’ seçildi. İESU Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Üniversitemiz Türkiye sanayisinin yüzde 5’ini, İstanbul sanayisinin de yüzde 25’ini kapsayan bir bölgede olduğu için öğrencilerimizin iş bulma imkanı da artıyor” ifadelerini kullandı.

Sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü ismin yer aldığı tören, Okan Karacan’ın sunumuyla gerçekleşti. Törende Ceyhun Yılmaz, oryantal Didem, yazar Orhan Kural gibi isimler de ödüle layık görüldü.

“BÜYÜRKEN KALİTEMİZİ KAYBETMEDİK”

Üniversitenin 5 sene önce kurulmuş olmasına rağmen oldukça iyi bir seviyeye geldiğinden bahseden Rektör Prof. Dr. Apak, “Bunun en önemli sebeplerinden biri lisanslarda geçen sene doluluk oranı yüzde 92 olmasıydı. Bu İstanbul’da ve Türkiye’de önemli bir oran. Hocalarımız da çalışmaları iyi olan ve daha önce yaptığı çalışmalarda gerek ulusal gerek uluslararası alanda kabul edilmiş isimler. Dolayısıyla bu da bizi tercih edilen üniversitelerden bir tanesi yaptı” diye konuştu.

“BULUNDUĞUMUZ BÖLGE İSTANBUL SANAYİSİNİN YÜZDE 25’İNİ OLUŞTURUYOR”

Üniversitenin bulunduğu konum gereği Türkiye sanayisinin yüzde 5’i İstanbul sanayinin de yüzde 25'i olan bir bölge olduğunu söyleyen Apak, “Bu sebepten dolayı öğrencilerimizin iş bulma imkanı da çok fazla. Burslarımız da öğrencilerimize çok önemli fayda sağlıyor. Tercih sebebinden dolayı çok iyi ve önemli bir yere ulaştık. Yüksek lisanslarda da önemli seviyedeyiz. Bu da bizi en hızlı büyüyen aynı zamanda da en sağlıklı büyüyen üniversite yaptı. Bu yüzden buralara kadar gelebildik. Bilimin yanında, sanat, spor ve sosyal imkanlarımız çok geniş. Staj imkanlarımız da gerek yurt içi gerek yurt dışında da çok fazla. Türkiye gerçeklerinde dünyayla bütünleşen, çağdaş öğrenciler yetiştiren bir üniversite durumundayız. Ulusal değerleri bilen ve uluslararası değerlere de ulaşabilen, lisan bilen öğrenciler yaratma peşindeyiz. Bu seviyelere mezun oldukça ulaşabiliyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ İESU oldu‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ İESU oldu‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ İESU oldu‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ İESU oldu

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