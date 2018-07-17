‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ İESU oldu

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl birincisi düzenlenen “İşte İşimiz En İyi Marka Ödülleri” töreninde İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Üniversitesi’ ödülünü aldı. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Hızlı ve de sağlıklı büyüyen, çağdaş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurumuz” dedi.

Farklı alanlarda yaklaşık 50 ödül verilen törende İstanbul Esenyurt Üniversitesi ‘Yılın en hızlı büyüyen üniversitesi’ seçildi. İESU Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, “Üniversitemiz Türkiye sanayisinin yüzde 5’ini, İstanbul sanayisinin de yüzde 25’ini kapsayan bir bölgede olduğu için öğrencilerimizin iş bulma imkanı da artıyor” ifadelerini kullandı.

Sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü ismin yer aldığı tören, Okan Karacan’ın sunumuyla gerçekleşti. Törende Ceyhun Yılmaz, oryantal Didem, yazar Orhan Kural gibi isimler de ödüle layık görüldü.

“BÜYÜRKEN KALİTEMİZİ KAYBETMEDİK”

Üniversitenin 5 sene önce kurulmuş olmasına rağmen oldukça iyi bir seviyeye geldiğinden bahseden Rektör Prof. Dr. Apak, “Bunun en önemli sebeplerinden biri lisanslarda geçen sene doluluk oranı yüzde 92 olmasıydı. Bu İstanbul’da ve Türkiye’de önemli bir oran. Hocalarımız da çalışmaları iyi olan ve daha önce yaptığı çalışmalarda gerek ulusal gerek uluslararası alanda kabul edilmiş isimler. Dolayısıyla bu da bizi tercih edilen üniversitelerden bir tanesi yaptı” diye konuştu.