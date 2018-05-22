Yılın ikinci TYS sonuçları açıklandı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 5 Mayıs'ta düzenlediği 2018 yılının ikinci Türkçe Yeterlik Sınavının (TYS) sonuçları belli oldu.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavın ilk oturumunda okuma ve dinleme becerileri, ikinci oturumunda yazma becerisi, üçüncü oturumunda ise konuşma becerisi ölçüldü.

Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınavda başarılı olan adaylara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verildi. Sınava katılan 652 adaydan 468'i (yüzde 71) başarılı oldu. Katılımcıların 116'sı B2, 312'si C1 ve 40'ı C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı.

Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

- Bir sonraki sınav temmuzda

Haziran ayında yeni başvuruların alınmaya başlanacağı TYS'nin bundan sonraki ilk uygulaması temmuz ayında olacak.

TYS'nin gelecek yıl ocak, mayıs ve ağustos aylarında yapılması planlanıyor.

