Yılın ilk gafı Fatih Portakal'dan

FOX TV'nin haber spikeri Fatih Portakal, sunduğu haber programında yeni yılın ilk gafını yaptı.
TARİHLERİ YANLIŞ ANONS ETTİ
Haber programına tarih vererek başlayan Portakal, 2018 yerine 2017 tarihini anonslayınca canlı yayında yeni yılın gafına imza atmış oldu.
Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'
İsrail'den infial yaratacak adım!
Polise pompalı tüfekle ateş açıldı
İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...
Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile
Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Okuyucu Yorumları 93 yorum