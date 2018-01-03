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Yılın ilk gafı Fatih Portakal'dan

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 11:46 | Son Güncelleme 13 saat önce

Sunduğu haber bülteni ile reytinglerde milyonluk dizilere kafa tutan Fatih Portakal, tarihi 2018 yerine 2017 olarak anons edince yeni yılın ilk gafına imza atmış oldu.

FOX TV'nin haber spikeri Fatih Portakal, sunduğu haber programında yeni yılın ilk gafını yaptı.

TARİHLERİ YANLIŞ ANONS ETTİ

Haber programına tarih vererek başlayan Portakal, 2018 yerine 2017 tarihini anonslayınca canlı yayında yeni yılın gafına imza atmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fox fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 93 yorum
adam gibi adam . FATİH PORTAKAL. keşke herkes gerçekleri sizin gibi aktarsa aziz milletine.Yalan dolan olmadan. olduğu gibi
@solcer_03 Hahahahah demek yalanı dolanı yok ya bi git güldürme adamı buda kankası İsmail'de yalancının dolanbazın önde gideni be
@solcer_03 HAYATI YALAN DOLAN .... HEPİNİZİN HAYATI YALAN OLMUŞ..... BU YİNE GERİ GİTMİŞ...KEMALOĞLAN 2019 DİYOR .D.D.D.D.D
@emin_43 sen git a haber izle. orda şifreleri topla . makarna kazan , kömür kazan. size büyük gelir bu haberler. anlayamazsınız
@emin_43 Sana burdan ekmek çıkmaz bro ,hadi arka mahallede oynada..
@fthkrkmz_2016 sen git a haber izle. tabi gerçek haberciler size göre değil. havuz medyası sizi pohpohlayacak, sonra makarnanı , kömürünü alıp gideceksin evine. yazık. bu ülke her geçen gün daha güvenilmez bir hal alıyorsa sizin ve sizin gibiler yüzünden
@solcer_03 israil uşağı zaten tipinde de meymenet yok
@emin_43 Seninkinin yalanı açık beyan ortada sen kör - sığır olmuşun da inanıyon kandırıldık, yalanlar, talanlar, iftiralar, hırsızlıklar, gasp her şey bir yüzük ile başladı şimdiler saymaya yetişemeyecek kadar sermayesi var ! Söyle soytarı şimdi sen neyin kafasını yaşıyorsun açlık kokan nefesinle ?
@solcer_03 ne oldu caninmi acidi Atatürkcü olmasimi yoksa sizin oglani cok elestirmesindenmi bu yorumu yaptin.
@solcer_03 ozaman israil yalnislikla madalyayi sizin oglana takmis tüh
@emin_43 ismin emin ama sen emin degilsin...
CANIN SAĞ OLSUN FATİH PORTAKAL ADAM GİBİ ADAMSIN GERCEK HABERLERİ SENİN SAYENDE ÖĞRENİYOZ ADAMDA BUNALDI GERCEK YAYIN VERMEKTEN DİLİ SÜRTTÜ
@smiling3535 ADAM GÖRMEMİŞE ADAMLIĞI ÖĞRETMEKTE ZOR VE SELAM HAİNLER ADAM OLUYORSU MAYMUNLAR CEHENNEMİNE HOŞ GELDİNİZ
@smiling3535 HEPİNİZ DEVE KUŞU GİBİSİNİZ... KAFANIZI DELİKTEN ÇIKARIN... ARTIK BU MİLLET YEMEZ ÖYLE HABERLERİ FLAN... AZ KALDI ONUDA ALIRIZ :))))
@fthkrkmz_2016 ne demek istediniz.anlamadıkda.kimi nereye alırsınız pardon
ne demek istediniz ?pardon .anlayamadık.kimi alırsınız nereye anlayamadık ne demek istediğinizi...
@fthkrkmz_2016 alacağınız şeyi hayal gücünüze bırakıyorum sizin :)) diyeceğim ama size ne hayal edin denirse onu hayal edebilirsiniz koyunlar artık bahtınıza :))
@aliosman0635 içeride yatan gazeteci sayısının düştügünü ima ediyor abd ve israil size kızabilir hemen gezeteci içeri atmanız lazım
neyi doğru söyleyebiliyor ki
hiç önemli değil Fatih seni seviyoruz ve severek haberlerini izliyoruz.
Haber programındaki gereksiz bir olayı haber yapmak size özgü sanırım MYNET?
@fouray2007 şoke eden anons... sabah sabah oturduk bu anonsu konuştuk, nasıl olur diye.
bu herifi adam yerine koyup seyredenlerde bu kafadan olduğu için normal.herif haber sunmuyorki tam bir pravakötör.atv yandaş diyorlarya fox ve portakal kimin yandaşı bir söyleyin bakalım.onu adam yerine koyanlarda kabahat.şarlatanlıktan başka ne yapıyor
@volcano1144 sen a habere devam et, biz gercekleri ariuoruz
@adyobatik01 gerçek haber ve mandalina devam et aman ha devam
Washington, DC Portakalı...
gerçek haber peeh..portakalı soydum baş ucuma koydum, ben bir yalan uydurdum akşam hsberlerde sundum..adam oldum
Fox haber ve ekibine teşekkürler, realist sorgulayan, kandırılmayan adam gibi adam..
HER GÜN GAF YAPANLARI GÖREMEYENLER,FATİHİN TIRNAĞI BİLE OLAMAZ!
Gaf yapsın ama diğerleri gibi satılmasın... Asla başka haber dinlemem.
Fatih portakal mandalina ile birbirini karıştırdı.
vatanini milletini sevmeyen soytarilardan biri...
milyonluk dizilere kafa tutuyormuş neden çünkü vatandaş doğruyu arıyor doğruyu öğrenmeye çalışıyor her yer yalan dolan olmuş.
aman ne kadar büyük bir olay. Söz konusu Fatih Portakal olunca haber değeride büyük oluyor değilmi.
Bence gaf değil,espiriydi..Portakal böyle şeyleri bilerek yapıyor..Zekayla dalga geçiyor..
ay ne kadar önemli bi habeerr tebrik ederim başarınızdan dolayı.
canlı yayında her şey olabilir yeterki dogru haber sunulsun fox tv ve fatih portakal dogru bildiginden ödül vermedikce reytinkler fatih portakala
MİLLETİ YALANLAR İLE ALDATACAĞINA DİLİ SÜRÇMÜŞ OLSUN.CANI SAĞOLSUN,düşündürmeyi,sorgulamayı amaçlayan haberciliği yeter !!!
adam
millet çalıyor çırpıyor, sen 2017 demişsin çokmu be Fatih Portakal.
PORTAKAL ORDAKAL DEMİŞTİR PATRONU 2017 DE KALMIŞTIR ODA...EMİR DEMİRİ KESER..YA ALLAH AŞKINA BU ADAMADA HABER SUNDURUYORLAR YA,,,HABERCİYMİŞ...ÇOCUK PROGRAMI YAPTIRMAM BUNA..
geçenlerde a haber izledim.. sonra balkona çıktım baktım ki tokyo da yaşıyorum baktım ki herkesin altında jeepler var .. abd büyük ekonomiz var dünya bizi kıskanıyor. A haber izle gerisini merak etme
bu mandalina mı rekor kırıyor de hadi gidin be %3.5 reyting lemi rekor kırıyor ey mynet
Akşamdan kalmadır bence ,normaldir,bunun adı PORTAKAL..!
bu adamı gündemde tutmak için ne bu kadar çaba mynet ?
BU VE BENZERİ MEDYA SOYTARILARI,UĞUR DÜNDAR VE EMİN ÇÖLAŞAN'IN TALEBELERİ...TIPKI HOCALARI GİBİ 130 YILDIR İNGİLİZ MASONLARINA,MASON LOCALARINA,İLLÜMİNATİ LOCALARINA,TAPINAK ŞOVALYELERİNE HİZMET EDEN SABATAYİ KÖKENLİ KALEMŞÖRLER BUNLAR...
ana haberde pkk ya teşekkür eden ne adamdır ne bizdendir
bu bir habermi ? yazıklar olsun sizin habercilik anlayışınıza ...haber diye yayınlıyorsunuz .ne kadar önemliiii tühhhh adam 2017 ile 2018 i karıştırmış.vah vah ..flash haber..
reis bunun aklını aldı o da reisinin yüzünden
KeMAL amcasına çekmiş bunlardan ne beklenir ki başka anca gaf yaparlar ...
Muhalif ve zavallı. Haber mi sunuyor? Olayları çarpıtma şampiyonu Fatih Portakal. Ya bir kere FOX’ta çalışıyo ve fox yahudi lobisinin bir numaralı kanalı. Bence türkiyede yasaklansın.
GÜZEL İNSAN HATASI BİLE GÜZEL. İSMAİL KÜÇÜKKAYA BİR EFSANE SAMİMİ BUNLAR BİRBİRİNDEN GÜZELLLLL
Gördüğüm en yanlı program sunucusu ..ama insanlar işine gelen haberleri yaptığı için maalesef gerçek haberci diyerek algı yaratmaya çalışıyorlar ..malum kendi fikirlerini destekleyecek haber yapan portakal dışında pek haberci kalmadı çünkü o yüzden anlayışla karşılıyoruz
AYIP OLUYOR MYNET OLAMAZMI, NE GAFLAR GÖRDÜK, ADAM GİBİ ADAM FATİH PORTAKAL
NEFRET EDİYORUM BUNDAN !
İNSANLAR.. MEDYACILAR TABİKİ... KARGADAN BAŞKA KUŞ... KENDİLERİNDEN BAŞKA.SINI TANIMIYORLAR.. .....İYİ -KÖTÜ ..AYIRT EDEMİYORLAR. VER HABERİ... GİTSİN.. BİR DE KENDİ.. TAVIRLARINII ORTAYA KOYUYORLAR.. BUNU HABERCİLİK.. SANIYORLAR.. DEMEZLER Mİ? BİRDE MİLLET ADINA DİYE... .....
53 YAŞINDAYIM SENIN GIBI DÜRÜST YATINCI GÖRMEDİM SAYGILAR.
adamsın Fatih Portakal.
patronu amaerikada ve yahudi olan bi kanalin ülke menfaatine haber yapacağını düşünmek akla hakarettir.
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