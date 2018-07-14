Yılın ilk hacı adayları Suudi Arabistan'da

CİDDE (AA) - Bu yılın ilk hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bangladeşli 419 hacı adayını taşıyan uçak, bugün Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Öte yandan, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı, bugünden itibaren 17 Ağustos'a kadar sadece gelişler için hizmet verecek.
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