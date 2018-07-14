HABER

Yılın ilk hacı adayları Suudi Arabistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Yılın ilk hacı adayları Suudi Arabistan'da

CİDDE (AA) - Bu yılın ilk hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bangladeşli 419 hacı adayını taşıyan uçak, bugün Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Öte yandan, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı, bugünden itibaren 17 Ağustos'a kadar sadece gelişler için hizmet verecek.

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendiNusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi
Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyeye akın ettiSıcaktan bunalan çocuklar fıskiyeye akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Hac Yılın ilk hacı adayları Suudi Arabistan'da

En Çok Okunan Haberler

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.